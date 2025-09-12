Las ocho películas españolas que puedes ver gratis en Arte.tv: de Almodóvar a Álex de la Iglesia

Un recorrido por la diversidad del cine español

Cada una de estas películas ha sido reconocida con premios nacionales e internacionales y representa una mirada singular sobre la cultura y la sociedad española. Desde la audacia crítica de La comunidad, reestrenada recientemente en cines por su 25º aniversario, hasta la intensidad poética de Bodas de sangre, que lleva al cine la fuerza lorquiana de la danza, la programación invita a explorar distintos géneros y sensibilidades.