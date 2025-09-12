Las ocho películas españolas que puedes ver gratis en Arte.tv: de Almodóvar a Álex de la Iglesia

El cine español está de celebración en Arte.tv, la plataforma europea de acceso gratuito que ha lanzado un ciclo especial con ocho películas imprescindibles dentro de su programa ArteKino Classics. La selección incluye obras de Pedro Almodóvar, Álex de la Iglesia, Carlos Saura, Icíar Bollaín, Alberto Rodríguez, Julio Medem, Vicente Aranda y Juan Carlos Fresnadillo, cineastas que han dejado huella en la historia del séptimo arte.
Los títulos disponibles de manera gratuita y online son:
- Matador (Pedro Almodóvar)
- La comunidad (Álex de la Iglesia)
- Bodas de sangre (Carlos Saura)
- Intacto (Juan Carlos Fresnadillo)
- Juana la Loca (Vicente Aranda)
- Mataharis (Icíar Bollaín)
- 7 vírgenes (Alberto Rodríguez)
- La ardilla roja (Julio Medem)
Un recorrido por la diversidad del cine español
Cada una de estas películas ha sido reconocida con premios nacionales e internacionales y representa una mirada singular sobre la cultura y la sociedad española. Desde la audacia crítica de La comunidad, reestrenada recientemente en cines por su 25º aniversario, hasta la intensidad poética de Bodas de sangre, que lleva al cine la fuerza lorquiana de la danza, la programación invita a explorar distintos géneros y sensibilidades.
El ciclo abarca desde el suspense psicológico y el drama histórico, hasta el realismo social y la experimentación visual, con temáticas que giran en torno al deseo, la identidad, la memoria, la violencia, la libertad y los dilemas emocionales.
Cine gratis y en abierto
El acceso a este ciclo está disponible en la web oficial de Arte.tv, sin necesidad de suscripción ni coste adicional, lo que convierte a la iniciativa en una oportunidad única para revisitar clásicos y descubrir obras clave del cine español.
Con esta propuesta, Arte.tv reafirma su compromiso con la difusión del cine de autor y la promoción de la cultura audiovisual en lengua española, ofreciendo un catálogo diverso que conecta a las nuevas generaciones con películas que han marcado época dentro y fuera de nuestras fronteras.