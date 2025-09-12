Secciones
Cortes de luz en Chile: Enel anunció que ocho comunas se verán afectadas este viernes

La empresa informó que las suspensiones de servicio se concentrarán en la Región Metropolitana y podrían extenderse hasta por ocho horas.

Hace 2 Hs

Este viernes, varias comunas de la Región Metropolitana se verán afectadas por cortes de luz programados que podrían extenderse por hasta ocho horas, según informó la empresa Enel.

En su sitio web, la compañía explicó que estas interrupciones corresponden a “actividades que realiza Enel Distribución para poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes”.

De acuerdo con la información entregada, los cortes se concentrarán en ocho comunas de la Región Metropolitana: Vitacura, Ñuñoa, Peñalolén, La Florida, San Miguel, Recoleta, Maipú e Independencia.

Los horarios de suspensión del servicio serán los siguientes:

- Vitacura: de 10 a 16

- Ñuñoa: primer corte de 9 a 15; segundo corte de 10 a 16

- Peñalolén: de 10.30 a 17.30

- La Florida: de 10 a 17

- San Miguel: de 10.30 a 16.30

- Recoleta: de 11 a 17

- Maipú: primer corte de 10 a 18; segundo corte de 10 a 16

- Independencia: primer corte de 14 a 15; segundo corte de 15.30 a 16.30

Cortes de luz: ¿cúales son las recomendaciones que brindó Enel? 

La empresa destacó que el objetivo de estas interrupciones es “entregar una experiencia de calidad para los usuarios de la Región Metropolitana”, a través de trabajos programados en distintos sectores.

Los clientes pueden revisar el detalle de los cortes en la página web de Enel. En caso de que las interrupciones afecten directamente a personas electrodependientes, la compañía recordó que se puede informar la situación en los teléfonos 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.

