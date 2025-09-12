Subsidio Eléctrico en Chile: ¿cómo revisar los resultados de la tercera convocatoria?

El Gobierno de Chile dio a conocer este viernes los resultados de la tercera convocatoria del Subsidio Eléctrico, un beneficio que otorga un descuento en las cuentas de la luz para los hogares más vulnerables del país.
La medida está dirigida a familias pertenecientes al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH), según la calificación vigente a la segunda quincena de junio de 2025.
En concreto, quienes integren ese tramo y hayan postulado correctamente podrán acceder a un alivio directo en su boleta eléctrica.
Asimismo, el subsidio considera también a los hogares con al menos una persona electrodependiente, de acuerdo con el Registro de Personas Electrodependientes vigente en la misma fecha. En estos casos, basta con contar con RSH -independientemente del tramo de calificación socioeconómica- para ser incluidos dentro del grupo beneficiado.
Las personas seleccionadas recibirán una notificación por correo electrónico con la confirmación del beneficio. Quienes tengan dudas o deseen verificar el estado de su postulación podrán hacerlo en línea a través del portal subsidioelectrico.cl, utilizando su clave única.
Subsidio Eléctrico en Chile: ¿de cuánto es el descuento?
El subsidio se entregará en forma de canastas valorizadas según el número de integrantes del hogar. Los montos son los siguientes:
- 1 integrante: $37.838 de descuento en la boleta.
- 2 a 3 integrantes: $49.190 de descuento en la boleta.
- 4 o más integrantes: $68.109 de descuento en la boleta.