Secciones
Mundo

Subsidio Eléctrico en Chile: ¿cómo revisar los resultados de la tercera convocatoria?

El descuento está dirigido a familias pertenecientes al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares, según la calificación vigente a la segunda quincena de junio.

Subsidio Eléctrico en Chile: se dieron a conocer los resultados de la tercera convocatoria. Subsidio Eléctrico en Chile: se dieron a conocer los resultados de la tercera convocatoria.
Hace 3 Hs

El Gobierno de Chile dio a conocer este viernes los resultados de la tercera convocatoria del Subsidio Eléctrico, un beneficio que otorga un descuento en las cuentas de la luz para los hogares más vulnerables del país.

La medida está dirigida a familias pertenecientes al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH), según la calificación vigente a la segunda quincena de junio de 2025.

En concreto, quienes integren ese tramo y hayan postulado correctamente podrán acceder a un alivio directo en su boleta eléctrica.

Asimismo, el subsidio considera también a los hogares con al menos una persona electrodependiente, de acuerdo con el Registro de Personas Electrodependientes vigente en la misma fecha. En estos casos, basta con contar con RSH -independientemente del tramo de calificación socioeconómica- para ser incluidos dentro del grupo beneficiado.

Las personas seleccionadas recibirán una notificación por correo electrónico con la confirmación del beneficio. Quienes tengan dudas o deseen verificar el estado de su postulación podrán hacerlo en línea a través del portal subsidioelectrico.cl, utilizando su clave única.

Subsidio Eléctrico en Chile: ¿de cuánto es el descuento?

El subsidio se entregará en forma de canastas valorizadas según el número de integrantes del hogar. Los montos son los siguientes:

- 1 integrante: $37.838 de descuento en la boleta.

- 2 a 3 integrantes: $49.190 de descuento en la boleta.

- 4 o más integrantes: $68.109 de descuento en la boleta.

Temas Santiago de ChileChile
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Quién es Katia Hoffmann, finalista de Miss Valdivia 2025 que protagonizó una violenta pelea a la salida de una disco

Quién es Katia Hoffmann, finalista de Miss Valdivia 2025 que protagonizó una violenta pelea a la salida de una disco

¿Se suma al comando de Jara? Francisco Vidal habló de su futuro tras su polémica salida de TVN

¿Se suma al comando de Jara? Francisco Vidal habló de su futuro tras su polémica salida de TVN

Confirmado por Enel: ocho comunas de la Región Metropolina sufrirán hoy cortes de luz

Confirmado por Enel: ocho comunas de la Región Metropolina sufrirán hoy cortes de luz

Lo más popular
Victoria Villarruel publicó un inquietante mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil
1

Victoria Villarruel publicó un "inquietante" mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno
2

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying
3

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying

Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías
4

"Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”
5

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis
6

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis

Más Noticias
Detuvieron al sospechoso del asesinato de Charlie Kirk tras una intensa búsqueda en Utah

Detuvieron al sospechoso del asesinato de Charlie Kirk tras una intensa búsqueda en Utah

El inesperado cambio de look de Antonela Roccuzzo que mostró su estilista

El inesperado cambio de look de Antonela Roccuzzo que mostró su estilista

Victoria Villarruel publicó un inquietante mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Victoria Villarruel publicó un "inquietante" mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías

"Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías

Comentarios