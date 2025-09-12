Radiohead en Madrid: precios, fechas y cómo comprar entradas para el Movistar Arena

Un regreso muy esperado

El propio Selway explicó que la decisión de volver a tocar juntos surgió tras un reencuentro en 2024: “El año pasado nos reunimos para ensayar, solo por el gusto de hacerlo. Después de una pausa de siete años, nos sentó muy bien volver a tocar las canciones de nuevo y reconectar con una identidad musical que se ha arraigado profundamente en nosotros cinco. También hizo que quisiéramos dar algunos conciertos juntos”.