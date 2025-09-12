Radiohead en Madrid: precios, fechas y cómo comprar entradas para el Movistar Arena

La espera terminó. Después de 22 años sin actuar en Madrid y siete años sin girar, Radiohead vuelve a los escenarios con una serie de conciertos que promete marcar un hito en la historia musical de España. La mítica banda británica ofrecerá cuatro únicas fechas en el Movistar Arena los días 4, 5, 7 y 8 de noviembre de 2025, en el marco de una gira europea que incluye solo cinco ciudades.
Cómo comprar entradas
El proceso de venta comenzó este viernes a las 11, exclusivamente a través de la página oficial de Radiohead y de la plataforma entradas.com, pero con una condición: era necesario registrarse previamente para recibir un código de acceso por correo electrónico. Desde las 10.30 se permitió iniciar sesión en la web de la banda y, posteriormente, completar la compra.
Cada usuario podía adquirir un máximo de cuatro entradas para una sola fecha.
Precios de las entradas
Los precios varían en función de la ubicación en el recinto:
- Desde 57 euros (sin incluir gastos de gestión).
- Hasta 99 euros en pista y algunas zonas de grada.
- Máximo de 147 euros en las mejores posiciones disponibles.
La gira europea de Radiohead
Los conciertos de Madrid serán el punto de partida de una gira con formato de minirresidencias en Europa:
- Bolonia (Italia): 14, 15, 17 y 18 de noviembre.
- Londres (Reino Unido): 21, 22, 24 y 25 de noviembre.
- Copenhague (Dinamarca): 1, 2, 4 y 5 de diciembre.
- Berlín (Alemania): 8, 9, 11 y 12 de diciembre.
“Por ahora, serán solo estas, pero quién sabe a dónde nos llevará todo esto”, declaró Philip Selway, batería de la banda.
Un regreso muy esperado
El propio Selway explicó que la decisión de volver a tocar juntos surgió tras un reencuentro en 2024: “El año pasado nos reunimos para ensayar, solo por el gusto de hacerlo. Después de una pausa de siete años, nos sentó muy bien volver a tocar las canciones de nuevo y reconectar con una identidad musical que se ha arraigado profundamente en nosotros cinco. También hizo que quisiéramos dar algunos conciertos juntos”.
La gira coincide con el lanzamiento digital de “Hail to the Thief – Live Recordings 2003-2009”, publicado en agosto, que recopila grabaciones en directo realizadas durante los arreglos teatrales de Hamlet Hail to the Thief de Thom Yorke. La edición física del álbum saldrá a la venta el 31 de octubre, pocos días antes del arranque en Madrid.
Polémica por el llamamiento al boicot
El anuncio de la gira no estuvo exento de controversia. El movimiento propalestino BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones) pidió boicotear a la banda, acusándola de “silencio cómplice” ante la guerra en Gaza y criticando la colaboración del guitarrista Jonny Greenwood con el músico israelí Dudu Tassa.
En junio ya se habían cancelado dos conciertos de Greenwood y Tassa en Reino Unido tras protestas del movimiento, que celebró la decisión al considerar que “blanqueaban” el conflicto.
Radiohead, leyenda del rock alternativo
Con más de tres décadas de trayectoria, Radiohead se consolidó en los años 90 como una de las bandas más influyentes del rock alternativo. Canciones como Creep (1992) y álbumes icónicos como OK Computer (1997) o Kid A (2000) marcaron generaciones.
Su espíritu innovador, crítico con la industria, los llevó a lanzar de forma independiente In Rainbows (2007), lo que reforzó su reputación como banda revolucionaria. Su último trabajo de estudio, A Moon Shaped Pool (2016), dio paso a una gira internacional hasta 2018, tras la cual llegó la pausa que ahora llega a su fin.