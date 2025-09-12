Secciones
Mundo

Radiohead en Madrid: precios, fechas y cómo comprar entradas para el Movistar Arena

La banda británica regresa a los escenarios tras siete años de ausencia.

Radiohead en Madrid: precios, fechas y cómo comprar entradas para el Movistar Arena
Hace 2 Hs

La espera terminó. Después de 22 años sin actuar en Madrid y siete años sin girar, Radiohead vuelve a los escenarios con una serie de conciertos que promete marcar un hito en la historia musical de España. La mítica banda británica ofrecerá cuatro únicas fechas en el Movistar Arena los días 4, 5, 7 y 8 de noviembre de 2025, en el marco de una gira europea que incluye solo cinco ciudades.

Cómo comprar entradas 

El proceso de venta comenzó este viernes a las 11, exclusivamente a través de la página oficial de Radiohead y de la plataforma entradas.com, pero con una condición: era necesario registrarse previamente para recibir un código de acceso por correo electrónico. Desde las 10.30 se permitió iniciar sesión en la web de la banda y, posteriormente, completar la compra.

Cada usuario podía adquirir un máximo de cuatro entradas para una sola fecha.

Precios de las entradas

Los precios varían en función de la ubicación en el recinto:

- Desde 57 euros (sin incluir gastos de gestión).

- Hasta 99 euros en pista y algunas zonas de grada.

- Máximo de 147 euros en las mejores posiciones disponibles.

La gira europea de Radiohead

Los conciertos de Madrid serán el punto de partida de una gira con formato de minirresidencias en Europa:

- Bolonia (Italia): 14, 15, 17 y 18 de noviembre.

- Londres (Reino Unido): 21, 22, 24 y 25 de noviembre.

- Copenhague (Dinamarca): 1, 2, 4 y 5 de diciembre.

- Berlín (Alemania): 8, 9, 11 y 12 de diciembre.

“Por ahora, serán solo estas, pero quién sabe a dónde nos llevará todo esto”, declaró Philip Selway, batería de la banda.

Un regreso muy esperado

El propio Selway explicó que la decisión de volver a tocar juntos surgió tras un reencuentro en 2024: “El año pasado nos reunimos para ensayar, solo por el gusto de hacerlo. Después de una pausa de siete años, nos sentó muy bien volver a tocar las canciones de nuevo y reconectar con una identidad musical que se ha arraigado profundamente en nosotros cinco. También hizo que quisiéramos dar algunos conciertos juntos”.

La gira coincide con el lanzamiento digital de “Hail to the Thief – Live Recordings 2003-2009”, publicado en agosto, que recopila grabaciones en directo realizadas durante los arreglos teatrales de Hamlet Hail to the Thief de Thom Yorke. La edición física del álbum saldrá a la venta el 31 de octubre, pocos días antes del arranque en Madrid.

Polémica por el llamamiento al boicot

El anuncio de la gira no estuvo exento de controversia. El movimiento propalestino BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones) pidió boicotear a la banda, acusándola de “silencio cómplice” ante la guerra en Gaza y criticando la colaboración del guitarrista Jonny Greenwood con el músico israelí Dudu Tassa.

En junio ya se habían cancelado dos conciertos de Greenwood y Tassa en Reino Unido tras protestas del movimiento, que celebró la decisión al considerar que “blanqueaban” el conflicto.

Radiohead, leyenda del rock alternativo

Con más de tres décadas de trayectoria, Radiohead se consolidó en los años 90 como una de las bandas más influyentes del rock alternativo. Canciones como Creep (1992) y álbumes icónicos como OK Computer (1997) o Kid A (2000) marcaron generaciones.

Su espíritu innovador, crítico con la industria, los llevó a lanzar de forma independiente In Rainbows (2007), lo que reforzó su reputación como banda revolucionaria. Su último trabajo de estudio, A Moon Shaped Pool (2016), dio paso a una gira internacional hasta 2018, tras la cual llegó la pausa que ahora llega a su fin.

Temas EspañaMadrid
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El radar que más multa en España está en Madrid: más de 75.000 sanciones en un año

El radar que más multa en España está en Madrid: más de 75.000 sanciones en un año

El Gobierno de España prohibirá fumar a los menores y multará a los padres si sus hijos fuman

El Gobierno de España prohibirá fumar a los menores y multará a los padres si sus hijos fuman

Si compras un iPhone 17 en España tendrás dos horas menos de batería que en Estados Unidos: este es el motivo

Si compras un iPhone 17 en España tendrás dos horas menos de batería que en Estados Unidos: este es el motivo

Todos creen que es un negocio fácil: el dueño de un bar revela la dura realidad de la hostelería en España

Todos creen que es un negocio fácil: el dueño de un bar revela la dura realidad de la hostelería en España

La taberna japonesa secreta de Murcia que solo se descubre entrando en una hamburguesería

La taberna japonesa secreta de Murcia que solo se descubre entrando en una hamburguesería

Lo más popular
Victoria Villarruel publicó un inquietante mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil
1

Victoria Villarruel publicó un "inquietante" mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno
2

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías
3

"Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying
4

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”
5

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis
6

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis

Más Noticias
Detuvieron al sospechoso del asesinato de Charlie Kirk tras una intensa búsqueda en Utah

Detuvieron al sospechoso del asesinato de Charlie Kirk tras una intensa búsqueda en Utah

El inesperado cambio de look de Antonela Roccuzzo que mostró su estilista

El inesperado cambio de look de Antonela Roccuzzo que mostró su estilista

Victoria Villarruel publicó un inquietante mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Victoria Villarruel publicó un "inquietante" mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías

"Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías

Comentarios