La película romántica que no puedes dejar pasar este verano en Prime Video

Entre los años 90 y los primeros 2000, el cine de Lasse Hallström brilló con luz propia. Con títulos inolvidables como Las normas de la casa de la sidra, ¿A quién ama Gilbert Grape?, Chocolat, Siempre a tu lado (Hachiko) o Mi vida como un perro, el director sueco llegó a estar nominado en cinco ocasiones al Oscar. Sin embargo, su rastro en la gran industria parecía haberse desdibujado… hasta ahora.
Esta temporada, Hallström regresa con fuerza al género que mejor domina: el drama romántico. Su nueva película, El mapa que me lleva a ti, ya está disponible en Prime Video España, y se ha convertido en una de las apuestas más atractivas de la plataforma para despedir el verano.
¿De qué trata El mapa que me lleva a ti?
La historia sigue a Heather (Madelyn Cline), una joven con grandes sueños que decide hacer un viaje por Europa junto a sus amigos antes de iniciar la vida perfectamente planificada que siempre imaginó. Durante su aventura conoce a Jack (K.J. Apa), un misterioso y carismático viajero cuya presencia despierta en ella una conexión inmediata.
Lo que comienza como un encuentro casual pronto se convierte en una intensa historia de amor, marcada por la pasión, los secretos y decisiones difíciles que pondrán a prueba sus destinos. En este viaje emocional, Heather y Jack deberán replantearse no solo su relación, sino también el rumbo de sus propias vidas.
El regreso de un maestro del cine romántico
Con El mapa que me lleva a ti, Hallström recupera la esencia de aquel cine romántico adulto, profundo y sin artificios que tantas veces lo llevó al reconocimiento internacional. La química entre Cline (Outer Banks, Glass Onion) y Apa (Riverdale) añade frescura y emoción a una trama que combina paisajes europeos, descubrimiento personal y sentimientos a flor de piel.
Si buscas qué ver antes de despedir el verano, El mapa que me lleva a ti es una de las grandes recomendaciones en el catálogo de Prime Video. Un drama romántico que apuesta por la autenticidad, las emociones intensas y el encanto visual de un viaje que cambiará la vida de sus protagonistas para siempre.