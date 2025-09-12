La película romántica que no puedes dejar pasar este verano en Prime Video

Entre los años 90 y los primeros 2000, el cine de Lasse Hallström brilló con luz propia. Con títulos inolvidables como Las normas de la casa de la sidra, ¿A quién ama Gilbert Grape?, Chocolat, Siempre a tu lado (Hachiko) o Mi vida como un perro, el director sueco llegó a estar nominado en cinco ocasiones al Oscar. Sin embargo, su rastro en la gran industria parecía haberse desdibujado… hasta ahora.