Desgarrador testimonio: la actriz Nicole Block denunció por acoso sexual a ex futbolista de La Roja

“Ahí me pasó lo peor. Me trató de besar a la fuerza, le dije que no, fui súper clara, le dije: ‘no, tranqui, no nos conocemos, ¿qué te pasa?’. Después el tipo se baja el pantalón, saca su pene, me agarra del cuello rápidamente, me empuja y le digo: ‘se te van a enfriar las pizzas, ¿qué te pasa?’. Me pide que tiremos ahí en su auto, le digo que no, me insiste con el cuello”, relató entre lágrimas y con evidente angustia.