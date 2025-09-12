Desgarrador testimonio: la actriz Nicole Block denunció por acoso sexual a ex futbolista de La Roja

La actriz Nicole Block compartió un duro y angustiante testimonio en sus redes sociales, donde acusó haber sido víctima de acoso sexual por parte de un ex jugador de la Selección chilena.
En la publicación, la artista relató frente a la cámara lo sucedido, motivada tras ver una noticia sobre un futbolista que juega en la U, a quien describió como “llamado como un perro”.
“Él negaba haber tenido alguna cita en estas aplicaciones (de citas), como lo es Bumble o Tinder, y me hirvió la sangre porque es mentira. Yo salí con él, me da vergüenza, me da asco. No puedo creer que sea tan cara de raja de mentir y, de verdad, necesito vomitar mi verdad”, comenzó diciendo, visiblemente afectada.
El estremecedor relato de Nicole Block sobre cómo ocurrieron los hechos
Block explicó que hace aproximadamente un mes conoció al jugador a través de la aplicación Bumble. Luego de intercambiar mensajes por WhatsApp, él comenzó a llamarla “amor”, algo que le pareció extraño, pero decidió no darle importancia.
“Me dijo que nos juntáramos en un lugar normal, en el Paseo de los Dominicos, que queda cerca de su departamento, donde vive con sus hijos. Yo me arreglé, pensé que era una cita normal, ¿qué iba a salir mal?, pero tenía todo que salir mal”, relató.
Al encontrarse, el deportista intentó besarla de inmediato, a lo que ella reaccionó alejándose. “De partida lo vi, me saludó, trató de besarme y me corrí. No lo conocía, no lo iba a besar por quién chucha seas, no sé qué te crees. Ahí debería haberme ido, pero no lo hice”, reconoció.
La actriz detalló que el jugador le pidió acompañarlo a comprar pizzas para sus hijos y luego quiso mostrarle su auto, el cual describió como un vehículo de lujo decorado “como un motel de mala muerte”. Fue en ese contexto donde la situación se tornó violenta.
“Ahí me pasó lo peor. Me trató de besar a la fuerza, le dije que no, fui súper clara, le dije: ‘no, tranqui, no nos conocemos, ¿qué te pasa?’. Después el tipo se baja el pantalón, saca su pene, me agarra del cuello rápidamente, me empuja y le digo: ‘se te van a enfriar las pizzas, ¿qué te pasa?’. Me pide que tiremos ahí en su auto, le digo que no, me insiste con el cuello”, relató entre lágrimas y con evidente angustia.
Aseguró sentirse acosada y vulnerada: “Este gallo me acosó. Lo que quiero decir es que realmente estas hueás son peligrosas. Tal vez a ti te ha pasado, a mí me pasó y no me voy a callar porque me siento ultrajada, denigrada, humillada. No le voy a echar toda la culpa, siempre un 50-50. Pero gallos como él no deberían estar”.
Antes de finalizar su relato, la actriz entregó un mensaje de apoyo a quienes han vivido situaciones similares: “Si a ti te ha pasado, como me ha pasado a mí, escríbeme. No estás sola, es más común de lo que uno piensa”.