Para ser controlador aéreo en España solo necesitas Bachillerato: sueldo, requisitos y cómo conseguir la licencia

La profesión de controlador aéreo es una de las mejor remuneradas en España pese a que no requiere estudios universitarios, aunque sí superar unas pruebas exigentes y obtener una licencia oficial.
¿Cuánto gana un controlador aéreo en España?
Según datos compartidos por Stc Training Center en su cuenta de TikTok: En un aeropuerto privado pequeño, el sueldo medio ronda los 48.000 euros anuales, tras varios años de experiencia.
Un controlador en Enaire, en el centro de control de Madrid o Barcelona, puede llegar a cobrar alrededor de 250.000 euros al año de media, según los convenios colectivos.
Cómo es la jornada laboral de un controlador aéreo
Los controladores trabajan a turnos, lo que significa que no tienen un horario regular de lunes a viernes.
Turnos rotativos: mañana, tarde o noche, incluyendo fines de semana.
Ventaja: suelen trabajar entre 14 y 15 turnos al mes, lo que implica más días de descanso.
Inconveniente: la irregularidad horaria y la exigencia de mantener siempre un alto nivel de concentración.
Qué se necesita para ser controlador aéreo en España
Para acceder a esta profesión hay que cumplir unos requisitos básicos:
Tener entre 18 y 65 años.
Poseer el título de Bachillerato.
Tener un nivel de inglés C1.
Superar el reconocimiento médico oficial.
En el caso de Enaire, empresa pública que gestiona gran parte del tráfico aéreo en España, es necesario aprobar una oposición con varias fases:
Pruebas iniciales: conocimientos generales, inglés, test de aptitudes y personalidad.
Pruebas FEAST: test europeos específicos para selección de controladores (FEAST I, FEAST II y PDEA).
Fase final: evaluación oral de inglés, pruebas conductuales y evaluación clínica de personalidad.
El precio de la formación
Tras superar las pruebas, es obligatorio contar con una licencia de alumno controlador de tránsito aéreo, expedida por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).
La formación se realiza en escuelas aprobadas y puede costar entre 24.000 y 70.000 euros, según el centro.
También existe la opción de trabajar en aeródromos con proveedores privados de servicios de navegación aérea (ANSP), donde el acceso puede ser más flexible.
Una profesión exigente, pero muy bien pagada
Convertirse en controlador aéreo no es un camino fácil: requiere una inversión económica importante, superar procesos de selección muy duros y estar preparado para un trabajo de alta presión.
Sin embargo, es una de las pocas profesiones en España donde con Bachillerato, un buen nivel de inglés y la licencia oficial se puede alcanzar un sueldo que supera con creces la media nacional.