Kiko Rivera e Irene Rosales han coincidido en un inesperado refugio, tras su separación que conmovió a España

El verano suele ser una prueba de fuego para las parejas y, según el INE, septiembre es el mes con más divorcios en España. A esa estadística se suma ahora la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales, quienes tras más de diez años juntos y nueve años de matrimonio decidieron tomar caminos distintos.
La noticia saltó a finales de agosto, cuando la revista Semana confirmó que la pareja ponía fin a su relación, iniciando una nueva etapa marcada por la copaternidad de sus dos hijas.
Kiko Rivera e Irene Rosales, una ruptura con respeto
Lejos de los enfrentamientos mediáticos, ambos han querido dar una lección de madurez. El propio Kiko compartió en Instagram un mensaje sincero:
"No es fácil. Nunca lo es. Tomar la decisión correcta a veces es lo más difícil, pero también lo más necesario. Y en este caso, lo hacemos con respeto, con gratitud y con la certeza de que lo más importante seguirá siendo lo mismo: nuestras niñas".
Incluso se ha confirmado que ya tenían redactado un acuerdo de divorcio, lo que agiliza el proceso y evita que la ruptura se enquiste, como ha ocurrido en otras parejas mediáticas.
El trabajo, su mejor refugio en plena tormenta
Como suele ocurrir tras una ruptura sentimental, ambos han buscado refugio en el trabajo.
Kiko Rivera se ha volcado en su faceta profesional como DJ y ha anunciado que reforzará su presencia en Twitch, donde quiere crecer como streamer. En su biografía de Instagram ya se presenta como “DJ y streamer”, dejando entrever que prepara nuevos proyectos.
Irene Rosales, por su parte, continúa con fuerza en su papel de influencer, compartiendo colaboraciones de moda y estilo de vida con más de 700.000 seguidores en Instagram. Para ella, mantener la actividad laboral se ha convertido en una herramienta para recuperar estabilidad emocional.
Un divorcio con sus hijas en el centro
Pese a los rumores sobre terceras personas y las dificultades propias de la separación, ambos han dejado claro que su prioridad es el bienestar de sus hijas. Prueba de ello es que se les ha visto juntos en la vuelta al colegio de la pequeña, demostrando que el compromiso como padres sigue intacto.
Lejos de un enfrentamiento, la ex pareja parece estar sentando las bases de una coparentalidad sana y respetuosa, con la intención de construir una relación estable para el futuro.
Kiko Rivera e Irene Rosales: una nueva etapa con esperanza
Aunque la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales marca el fin de una historia de amor que duró más de una década, ambos han demostrado que se puede romper desde el respeto.
Con el trabajo como refugio y sus hijas como prioridad, la expareja afronta el futuro con la intención de mantener la calma, dejando atrás los reproches para dar paso a una convivencia basada en la cooperación.