España: Borja González, ganador de Supervivientes 2025, desvela cuánto dinero se quedó Hacienda de su premio

El valenciano ganó los 200.000 euros del reality de Telecinco, pero tras impuestos la cifra real que recibirá se reduce drásticamente.

España: Borja González, ganador de Supervivientes 2025, desvela cuánto dinero se quedó Hacienda de su premio
Hace 1 Hs

Borja González, flamante vencedor de Supervivientes 2025, ha compartido con sus seguidores la cara menos amable de haber ganado el reality: Hacienda y la Generalitat Valenciana ya han aplicado su parte del premio y el importe real que llegará a su bolsillo está muy lejos de los 200.000 euros anunciados en la final del concurso.

“De los 200.000 euros que eran me han ingresado 162.000, es decir, me han quitado ya 38.000”, explicó el concursante en sus redes sociales, mostrando el impacto de la primera retención obligatoria del 19% que se aplica en todos los concursos televisivos.

La factura fiscal: de 200.000 a apenas 110.000 euros

La sorpresa llega con la declaración de la renta. Según la normativa, el premio debe tributar como ganancia patrimonial en el IRPF. En la Comunidad Valenciana, donde Borja tiene fijada su residencia fiscal, los tramos más altos superan el 28%.

Eso implica que, cuando presente su declaración, tendrá que abonar unos 50.000 euros adicionales, lo que reducirá su premio neto a unos 110.000 euros reales.

Las diferencias según la comunidad autónoma

El propio ganador ironizó con la situación:

“Lo fuerte es que si fuese de Madrid, Murcia, Galicia, podría pagar hasta 10.000 € menos. Vamos, que me pongo un poco tonto y me toca a mí pagar por haber ganado”.

La competencia fiscal entre comunidades autónomas hace que los tipos máximos varíen. Mientras que en Madrid o Galicia apenas superan el 21%, en Valencia se acercan al 30%, lo que convierte al premio de Borja en uno de los más castigados por Hacienda.

Un error común entre ganadores de concursos

Además, conviene recordar que la retención inicial del 19% no es el pago final. Muchos ganadores creen que con esa deducción ya han cumplido con Hacienda, pero la realidad es que el premio debe declararse íntegramente en la renta.

No hacerlo puede suponer sanciones que alcanzan hasta el 50% de lo dejado de ingresar, aunque con posibles reducciones si se acepta y se paga de manera voluntaria.

La otra cara de la victoria

Ganar Supervivientes se vende como un sueño cumplido, pero el caso de Borja González refleja una realidad: el premio económico no es tan alto como parece en televisión. Entre retenciones y tramos progresivos, lo que parecía un cheque de 200.000 euros se convierte en una cantidad real que apenas supera los 100.000.

Un recordatorio de que, en España, ni siquiera los ganadores de realities escapan al “mordisco” de Hacienda.

