Supervivientes All Stars 2025: Kike Calleja, primer expulsado, se despide del reality show español con un ‘beso de Judas’ a Sonia Monroy

Dejó el concurso con un inesperado giro: un “beso de Judas” que terminó en nominación directa para Sonia Monroy.

Supervivientes All Stars 2025: Kike Calleja, primer expulsado, se despide del reality show español con un ‘beso de Judas’ a Sonia Monroy
Hace 2 Hs

La edición especial del reality español Supervivientes, que reúne a concursantes históricos en Honduras, vivió su primera gran noche de tensión. Tras la salvación de Gloria Camila, fueron Fani Carbajo, Noel Bayarri y Kike Calleja quienes se enfrentaron a la decisión del público.

Jorge Javier Vázquez, conductor de la gala, anticipó lo reñida que estaba la votación: “Estáis volcados con la votación”. El primero en respirar tranquilo fue Noel, que recibió el mayor apoyo de la audiencia. La expulsión quedó entonces entre Fani y Calleja.

“Para mí, irme sería fracasar”, confesaba Fani, mientras que el periodista aseguraba que el premio más importante estaba en casa: “Quiero seguir superándome cada día, pero sé que el premio está en mi pareja, Raquel”.

Finalmente, la audiencia salvó a Fani Carbajo, que obtuvo el 55% de los votos, y dejó a Kike Calleja como primer expulsado de la edición.

El “beso de Judas” que cambió las nominaciones

Cuando parecía que todo terminaba con la despedida del periodista, llegó el giro inesperado de la noche. Jorge Javier le comunicó en privado su última misión:

"Puedes nominar con un punto a alguien, dándole un beso en la mejilla sin explicar nada."

En un gesto al más puro estilo bíblico, Kike Calleja se acercó a Sonia Monroy y le dio un beso en la mejilla. Aunque sus compañeros lo interpretaron como una despedida cariñosa, en realidad significó un punto directo en las nominaciones de la gala.

Fani celebra su salvación y la aventura continúa

La emoción también se vivió en el lado contrario. Fani, ex de La isla de las tentaciones, no pudo contener las lágrimas tras salvarse de la expulsión: “¡Gracias, gracias!”, repetía sin dejar de llevarse las manos a la cara.

Con esta primera gala de expulsión, Supervivientes All Stars confirma su esencia: giros inesperados, tensión en las nominaciones y mucha emoción en cada voto del público.

