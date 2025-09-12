Los secretos del éxito de Muertos S.L., la serie española con humor negro que arrasa en Netflix

Una herencia familiar, una funeraria y mucho humor negro: así es Muertos S.L., la serie española que aterriza en Netflix con una historia tan absurda como adictiva.
Una comedia negra que rompe moldes
Entre tanto drama oscuro, thrillers nórdicos y series de crímenes perfectos, siempre viene bien una comedia con personalidad. Y eso es exactamente lo que trae Muertos S.L., la producción española creada por Alberto Caballero (Aquí no hay quien viva, La que se avecina) junto a Daniel Deorador, Julián Sastre, Nando Abad y Araceli Álvarez.
La serie se estrenó en 2024 en Movistar Plus+ y ahora da el salto a Netflix con una fórmula que ya conquistó a la crítica y al público: humor ácido, enredos familiares y una trama que convierte la muerte en una fuente inagotable de carcajadas.
¿De qué trata Muertos S.L.?
La historia arranca con la muerte de Gonzalo Torregrosa, dueño de una funeraria familiar. A partir de ahí, todo se descontrola: su viuda Nieves (Ascen López), con más de 70 años, decide ponerse al mando del negocio, desatando una batalla de egos con Dámaso Carrillo (Carlos Areces), el fiel empleado que se siente el heredero natural.
Entre hijas que sueñan con transformar la funeraria en un gimnasio boutique, un yerno experto en marketing pero con poca idea práctica y una empresa rival que amenaza con quedarse con el mercado, el caos está garantizado. Y, para complicar aún más las cosas, una antigua denuncia contra el fundador pone en jaque la reputación de la familia.
Un elenco con chispa y química
Uno de los puntos fuertes de Muertos S.L. es su reparto coral. Carlos Areces brilla con su particular estilo en el papel de Dámaso, mientras que Ascen López se roba cada escena como la viuda imparable. Diego Martín aporta frescura y humor como Chemi, el yerno con delirios de grandeza.
El elenco se completa con nombres como Salva Reina, Aitziber Garmendia, Amaia Salamanca, Adriana Torrebejano, Roque Ruiz, Lorea Intxausti y Manolo Cal, entre otros. Cada personaje aporta un ingrediente distinto a este cóctel de situaciones disparatadas.
Humor negro que engancha
La clave del éxito de la serie está en su capacidad para reírse de lo más serio: la muerte. Con un guion que mezcla lo absurdo con lo políticamente incorrecto, Muertos S.L. ofrece una comedia irreverente y actual, ideal para quienes buscan algo distinto dentro del catálogo de Netflix.
Críticos y espectadores coinciden en que es una propuesta fresca, donde el humor negro se convierte en el motor de una trama adictiva. No se trata solo de una comedia de enredos familiares, sino también de una sátira sobre las apariencias, la ambición y el negocio de la muerte.
Episodios y estrenos en Netflix
La primera temporada cuenta con 8 episodios, mientras que la segunda y la tercera tendrán 6 capítulos cada una. Netflix estrenó las dos primeras temporadas el 31 de julio de 2025, mientras que la tercera llegó el 21 de agosto.
Con 14 episodios disponibles de entrada, es la oportunidad perfecta para engancharse a esta comedia negra española que ya es todo un fenómeno.