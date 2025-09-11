El Banco Central se prepara para flexibilizar encajes tras testear baja de tasas

Uno de los cambios que se evalúan es que el cómputo del efectivo mínimo deje de hacerse de manera diaria -como fue dispuesto recientemente- y pase a calcularse como promedio de los últimos tres días. Esta posibilidad genera expectativas positivas entre los banqueros, que ven con buenos ojos una moderación del ajuste sin señales de impacto inmediato sobre el dólar.