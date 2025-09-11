Mega reestructura su parrilla con "Coliseo": ¿cuándo se estrena el nuevo programa de humor?

Mega se prepara para el lanzamiento de su próximo programa de talentos de humor, Coliseo, que debutará en pantalla el sábado 27 de septiembre, después de Meganoticias Prime. La apuesta televisiva reunirá a más de 100 humoristas, entre amateurs, principiantes y consagrados, que competirán por un cupo en la edición 2026 del Festival de la Canción de Viña del Mar.
El espacio contará con la conducción de María José Quintanilla, quien por primera vez liderará un programa en solitario en horario prime. Sobre este desafío, Quintanilla señaló al sitio Página 7: "Estoy superconsciente de que hay que jugársela, hay que hacer el trabajo bien y lo otro que también me tiene muy feliz es que se abra el espacio para mostrar risas, para reír, para pasarlo bien, para que la familia se reúna y sonría, que aprenda chistes, conozca nuevos comediantes. Nos hace mucha falta sonreír".
Mega busca reforzar su prime
Por su parte, el jurado de Coliseo también tendrá un papel protagónico dentro del programa. Compuesto por Álvaro Salas, Jorge Alís, Pamela Leiva y Myriam Hernández.
"La risa es sanadora, es un refugio.El humor, cuando es respetuoso y creativo, une a las personas, rompe barreras. Me encanta que vuelva a tener un espacio protagónico en televisión, porque siento que hoy más que nunca necesitamos programas que nos hagan sentir livianos, que nos acompañen y nos devuelvan un poco de esperanza", destacó Myriam.
Además, el programa contará con la participación en backstage del imitador Felipe Parra, y con apariciones especiales de Mathiu Focker, quienes contribuirán a llenar de chistes memorables las noches familiares de los chilenos.