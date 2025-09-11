Mega reestructura su parrilla con "Coliseo": ¿cuándo se estrena el nuevo programa de humor?

El espacio contará con la conducción de María José Quintanilla, quien por primera vez liderará un programa en solitario en horario prime. Sobre este desafío, Quintanilla señaló al sitio Página 7: "Estoy superconsciente de que hay que jugársela, hay que hacer el trabajo bien y lo otro que también me tiene muy feliz es que se abra el espacio para mostrar risas, para reír, para pasarlo bien, para que la familia se reúna y sonría, que aprenda chistes, conozca nuevos comediantes. Nos hace mucha falta sonreír".