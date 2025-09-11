La confesión de Pamela Díaz que sorprendió a sus compañeros de "¡Hay que decirlo!"

Pamela Díaz sorprendió al panel de "Hay que decirlo" al confesar que había sido infiel a una expareja con un amigo de él. La revelación surgió en el marco de un debate sobre la separación de Fabricio Vasconcelos y Mariela Román, producto de un engaño del bailarín.
"Yo una vez confesé que fui infiel... No voy a decir quién fue. Se lo dije cuando ya estaba separada y porque mi cuerpo lo tenía que rechazar", afirmó la animadora.
Además, detalló cómo le contó la situación a su expareja:
"Le dije: 'Tienes que saber que no te puedes juntar más con esa persona. Él es un conocido tuyo y yo tuve una cosa poca, una colaboración...'. Le conté con nombre y apellido, dónde fue y quién era la persona".
La reacción de la ex pareja de Pamela Díaz
Díaz también compartió la inesperada respuesta de su ex pareja al conocer los detalles de la infidelidad:
"Me dijo: '¿Por qué tanta maldad en ti? ¿Cuál es la necesidad de separarme con mi amigo?'. Ándate a la... Entonces sigue con tu amigo, te estoy diciendo la verdad", recordó.
Consultada sobre si su expareja y el tercero involucrado mantenían la amistad, Pamela comentó: "Son muy amigos hasta el día de hoy".
Finalmente, Díaz cerró la conversación con su postura personal: "Me da lo mismo que sigan siendo amigos. Pero encuentro que tú no puedes tener un amigo que se metió con su pareja o expareja, es imposible. Para mí no existe eso".