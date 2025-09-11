Aumentó el precio de la parafina en las estaciones de servicio chilenas: ¿cuánto cuesta llenar el tanque?

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publicó su Informe Semanal de Precios correspondiente al jueves, en el que informó un importante incremento en el valor del kerosene (parafina), combustible ampliamente utilizado durante los meses de invierno para calefacción.
Según el documento, la parafina subió $14,9 por litro, siendo el único combustible que registró variaciones en su precio a nivel nacional.
De acuerdo con el informe de ENAP, los precios de esta semana presentan el siguiente detalle:
- Gasolina 93 octanos: $0,0 por litro
- Gasolina 97 octanos: $0,0 por litr
- Kerosene (parafina): +$14,9 por litro.
- Diésel: $0,0 por litro.
- Gas licuado de petróleo (GLP) vehicular: $0,0 por litro.
Es decir, tanto las bencinas como el diésel y el GLP no registraron cambios en su valor.
Precios promedio en la Región Metropolitana
En paralelo, el portal Bencina en Línea, de la Comisión Nacional de Energía (CNE), reportó los siguientes precios promedios en la Región Metropolitana:
- Gasolina 93: $1.220 por litro
- Gasolina 97: $1.284 por litro.
- Kerosene (parafina): $1.090 por litro
- Gas licuado vehicular: $608 por litr
- Diésel: $977 por litro
¿Cuándo volverán a cambiar los precios de las bencinas?
De acuerdo con la política de ajustes de ENAP, los valores de las gasolinas de 93 y 97 octanos se modifican cada tres semanas. En ese sentido, el próximo cambio está programado para el jueves 18 de septiembre.