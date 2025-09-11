Fecha confirmada: conocé qué día se paga el Bono Logro Escolar 2025 en Chile

Este viernes 12 de septiembre se concretará el pago del Bono Logro Escolar 2025, un beneficio estatal que se entrega de manera automática a quienes cumplen con los requisitos establecidos.
A diferencia de otros aportes, este bono no es postulable y está dirigido a estudiantes que durante este año estén cursando entre quinto básico y cuarto medio.
Uno de los criterios centrales es el rendimiento académico: los alumnos deben destacarse dentro de su promoción.
Tal como señala ChileAtiende, para acceder al Bono Logro Escolar es necesario haber pertenecido al 30% con mejor rendimiento académico del curso hasta el año anterior.
Además, la familia del estudiante debe estar dentro del 30% más vulnerable de la población, según la información registrada en el Registro Social de Hogares al 31 de marzo de 2024.
¿Cuáles son los montos del Bono Escolar 2025?
El beneficio se distribuye de acuerdo al lugar que ocupen los alumnos dentro de su promoción:
- Para quienes se ubiquen dentro del primer 15% de mejor rendimiento: $82.181
- Para quienes estén en el segundo 15% de mejor rendimiento: $49.310
El porcentaje se determina a partir del ranking de notas del año escolar inmediatamente anterior.
Requisitos para recibir el Bono Logro Escolar 2025
- Tener hasta 24 años de edad.
- Pertenecer al 30% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares.
- Haber cursado entre 5º básico y 4º medio durante 2024.
- Estar en el 30% de mejor rendimiento académico de la promoción o grupo de egreso.
- Haber asistido a establecimientos reconocidos por el Mineduc.
Contar con una CuentaRUT de BancoEstado. En caso de no tenerla, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia gestiona la apertura.