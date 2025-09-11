Spotify lanza la función más esperada en España

La función más esperada por los usuarios de Spotify ya es una realidad en España. La plataforma de música en streaming ha comenzado a implementar el audio en calidad lossless, una mejora que llevaba años generando expectación. Lo mejor: estará disponible para todos los suscriptores de Premium, sin necesidad de pagar más ni de contratar un plan adicional.
El nuevo modo de escucha ofrece archivos FLAC de 24 bits y 44,1 kHz, lo que garantiza una experiencia sonora mucho más fiel a la grabación original. Aunque la cifra es algo inferior a la de competidores como Apple Music, Tidal o Qobuz, que llegan hasta los 192 kHz, la diferencia será perceptible solo para los audiófilos que cuenten con sistemas de alta fidelidad.
En esta primera fase, la compatibilidad está garantizada con dispositivos de Sony, Bose, Samsung y Sennheiser, a los que pronto se unirán Sonos y Amazon.
Cómo activar la nueva función
El despliegue se está realizando de manera progresiva en 50 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón y los principales mercados europeos.
Cuando la función esté disponible, los usuarios recibirán una notificación dentro de la aplicación. Desde ese momento podrán activarla en el apartado de calidad de sonido, donde aparecerá también un distintivo en la barra de reproducción para confirmar que el audio sin pérdidas está activo.
Ocho años de retrasos y promesas incumplidas
La historia de esta función se remonta a 2017, cuando Spotify habló por primera vez de incorporar el audio sin pérdidas. En 2021 aseguró que llegaría antes de fin de año, y en 2024 volvió a insistir en que estaba “casi listo”. Tras más de ocho años de espera, la plataforma por fin cumple su promesa.
Con este movimiento, Spotify se sitúa en igualdad de condiciones frente a sus principales rivales y deja a YouTube Music como la única plataforma relevante sin esta prestación. Además, se disipan los rumores de un plan “deluxe” más caro, ya que la novedad está incluida dentro de la cuota habitual de Premium.
Un paso clave para mantenerse competitivo
El lanzamiento llega en un momento en el que la plataforma enfrentaba críticas por priorizar funciones como la mensajería directa en lugar de mejorar la experiencia auditiva, especialmente tras la última subida de precios.
Con el audio sin pérdidas, Spotify refuerza su posición en un mercado cada vez más competitivo, donde la calidad del sonido se ha convertido en un factor decisivo para fidelizar y atraer suscriptores.