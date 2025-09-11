Cuándo comienza el Mundial Sub 20 Chile 2025: fixture, grupos y todo lo que tienes que saber

Faltan pocos días para que Chile vuelva a ser sede de la Copa Mundial Sub-20, que contará con la participación de 24 selecciones pertenecientes a las seis confederaciones de la FIFA. Será la segunda vez que el certamen se juegue en ese país, ya que la primera fue en 1987.
Como en cada edición, a esta altura el Mundial ya tiene confirmados sus grupos y el fixture, en una serie de partidos que prometen emociones fuertes y podrían convertirse en una gran vidriera para los talentos del futuro. La competencia futbolística se jugará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre de 2025.
En el Mundial de la categoría habrá seis grupos de cuatro selecciones cada uno. Los dos primeros de cada zona y los cuatro mejores terceros avanzarán a los octavos de final, tras lo cual se eliminarán en duelos directos.
Los grupos del Mundial Sub 20 Chile 2025
Con la sorpresiva ausencia de Uruguay, campeón de la última edición, los 24 equipos clasificados fueron sorteados en seis grupos de cuatro.
Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto.
Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Panamá y Paraguay.
Grupo C: Brasil, México, España y Marruecos.
Grupo D: Italia, Australia, Cuba y Argentina.
Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica.
Grupo F: Colombia, Arabia Saudí, Nigeria y Noruega.
Copa Mundial Sub 20 Chile 2025: el fixture completo
Grupo A
Fecha 1
Japón vs. Egipto: Sábado 27 de septiembre a las 17 en el Estadio Nacional.
Chile vs. Nueva Zelanda: Sábado 27 de septiembre a las 20 en el Estadio Nacional.
Fecha 2
Egipto vs. Nueva Zelanda: Martes 30 de septiembre a las 17 en el Estadio Nacional.
Chile vs Japón: Martes 30 de septiembre a las 20 en el Estadio Nacional.
Fecha 3
Egipto vs Chile: Viernes 3 de octubre a las 20 en el Estadio Nacional.
Nueva Zelanda vs. Japón: Viernes 3 de octubre a las 20 en el Estadio Elías Figueroa Brander.
Grupo B
Fecha 1
Corea del Sur vs. Ucrania: Sábado 27 de septiembre a las 17 en el Estadio Elías Figueroa Brander.
Paraguay vs. Panamá: Sábado 27 de septiembre a las 20 en el Estadio Elías Figueroa Brander.
Fecha 2
Panamá vs. Ucrania: Martes 30 de septiembre a las 17 en el Estadio Elías Figueroa Brander.
Corea del Sur vs. Paraguay: Martes 30 de septiembre a las 20 en el Estadio Elías Figueroa Brander.
Fecha 3
Panamá vs. Corea del Sur: Viernes 3 de octubre a las 17 en el Estadio Elías Figueroa Brander.
Ucrania vs. Paraguay: Viernes 3 de octubre a las 17 en el Estadio Nacional.
Grupo C
Fecha 1
Marruecos vs. España: Domingo 28 de septiembre a las 17 en el Estadio Nacional
Brasil vs. México: Domingo 28 de septiembre a las 20 en el Estadio Nacional.
Fecha 2
España vs. México: Miércoles 1 de octubre a las 17 en el Estadio Nacional.
Brasil vs. Marruecos: Miércoles 1 de octubre a las 20 en el Estadio Nacional.
Fecha 3
España vs. Brasil: Sábado 4 de octubre a las 17 en el Estadio Nacional.
México vs. Marruecos: Sábado 4 de octubre a las 17 en el Estadio Elías Figueroa Brander.
Grupo D
Fecha 1
Italia vs. Australia: Domingo 28 de septiembre a las 17 en el Estadio Elías Figueroa Brander.
Cuba vs. Argentina: Domingo 28 de septiembre a las 20 en el Estadio Elías Figueroa Brander.
Fecha 2
Italia vs. Cuba: Miércoles 1 de octubre a las 17 en el Estadio Elías Figueroa Brander.
Argentina vs. Australia: Miércoles 1 de octubre a las 20 en el Estadio Elías Figueroa Brander.
Fecha 3
Argentina vs. Italia: Sábado 4 de octubre a las 20 en el Estadio Elías Figueroa Brander.
Australia vs. Cuba: Sábado 4 de octubre a las 20 en el Estadio Nacional.
Grupo E
Fecha 1
Francia vs. Sudáfrica: Lunes 29 de septiembre a las 17 en el Estadio El Teniente de Rancagua.
Estados Unidos vs. Nueva Caledonia: Lunes 29 de septiembre a las 20 en el Estadio El Teniente de Rancagua.
Fecha 2
Estados Unidos vs. Francia: Martes 2 de octubre a las 17 en el Estadio El Teniente de Rancagua.
Sudáfrica vs. Nueva Caledonia: Martes 2 de octubre a las 20 en el Estadio El Teniente de Rancagua.
Fecha 3
Sudáfrica vs. Estados Unidos: Domingo 5 de octubre a las 17 en el Estadio El Teniente de Rancagua.
Nueva Caledonia vs. Francia: Domingo 5 de octubre a las 17 en el Estadio Fiscal de Talca.
Grupo F
Fecha 1
Noruega vs. Nigeria: Lunes 29 de septiembre a las 17 en el Estadio Fiscal de Talca.
Colombia vs. Arabia Saudita: Lunes 29 de septiembre a las 17 en el Estadio Fiscal de Talca.
Fecha 2
Colombia vs. Noruega: Martes 2 de octubre a las 17 en el Estadio Fiscal de Talca.
Nigeria vs. Arabia Saudita: Martes 2 de octubre a las 20 en el Estadio Fiscal de Talca.
Fecha 3
Nigeria vs. Colombia: Domingo 5 de octubre a las 20 en el Estadio Fiscal de Talca.
Arabia Saudita vs. Colombia: Domingo 5 de octubre a las 20 en el Estadio El Teniente de Rancagua.