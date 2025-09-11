Secciones
Cómo saber si tienes dinero por cobrar en las Cajas de Compensación en Chile

Más de 7,4 millones de afiliados pueden consultar en línea si tienen devoluciones pendientes por ajustes en créditos sociales.

Hace 14 Min

Las Cajas de Compensación hicieron un llamado a sus 7,4 millones de afiliados a revisar si tienen dineros pendientes por recuperar. Según informó Cajas Chile, actualmente existen más de $1.400 millones disponibles en saldos a favor.

De acuerdo con cifras entregadas por BioBioChile, al mes de junio de 2025 se registraban 23.990 personas y 1.605 empresas con montos por cobrar, los cuales ascienden a $1.416.418.403.

Estos dineros se originan principalmente por ajustes en el crédito social y pueden ser retirados a través de los sitios web de cada caja de compensación. Allí, el sistema indica de forma automática los mecanismos y modalidades de pago disponibles.

Cajas de Compensación: más de $1.400 millones en saldos a favor esperan ser cobrados

El presidente de Cajas de Chile, Marcelo Forni, detalló que los saldos se generan “durante el periodo de vigencia del crédito y se pueden ocasionar por errores del empleador al pagar la cuota o por otros ajustes operacionales del crédito”.

Para facilitar el proceso, la asociación implementó una herramienta de consulta centralizada en su página oficial. “Como Asociación de Cajas de Compensación creamos un módulo de consulta centralizada en nuestra página web para simplificar el trámite y poner a disposición el dinero que pertenece a los afiliados, especialmente en este mes de septiembre, cuando los gastos aumentan de manera considerable”, afirmó Forni.

