Los nuevos labiales de Mercadona que arrasan este otoño: acabado mate y brillo espejo en la colección Terra

Con tonos inspirados en minerales y precios entre 4,50 y 5 euros, se perfilan como el must-have de la temporada.

Hace 29 Min

Mercadona vuelve a convertirse en protagonista del mundo beauty con el lanzamiento de Terra, su nueva colección de maquillaje para este otoño en España. Dentro de ella, los labiales de Deliplus se han llevado toda la atención gracias a su versatilidad, acabado sofisticado y precio asequible.

Terra Lipstick: acabado mate cremoso y duradero

El Terra Lipstick ofrece una textura cremosa que proporciona cobertura total desde la primera aplicación, con un acabado mate elegante que no reseca los labios. Está disponible en dos tonos:

- 01 Ágata: un nude rosado con matiz coral, perfecto tanto para looks diarios como para ocasiones especiales.

- 02 Onyx: un rosado intenso con un ligero matiz ciruela, pensado para quienes buscan un maquillaje más llamativo.

Su precio es de 5 euros, lo que lo convierte en una de las opciones más asequibles dentro de la cosmética de temporada.

Terra Lip Gloss: brillo espejo con efecto volumen

Para quienes prefieren un acabado luminoso, el Terra Lip Gloss combina hidratación, ligereza y un efecto espejo sin sensación pegajosa. Se puede usar solo o sobre otro labial para potenciar el resultado. Está disponible en dos versiones:

- 01 Cobalt: nude rosado ligero y natural.

- 02 Opal: un tono ciruela suave con un toque shimmer delicado.

Con un precio de 4,50 euros, estos gloss se han convertido en favoritos de quienes buscan un maquillaje cómodo y favorecedor.

Reseñas que marcan tendencia

Las primeras opiniones en redes sociales no han tardado en llegar. La creadora de contenido Pilar Maezo destacó que “los lipgloss son supercómodos y por 4,50 están superbien. Los labiales en barra valen 5 euros y son preciosísimos”.

Por su parte, Karla Sánchez subrayó que el gloss en tono Opal “queda precioso, no es el típico gloss pesado” y añadió sobre el lipstick que “aunque sea mate, incluso le veo un tono más satinado”.

El influencer Manu Martel también remarcó la buena pigmentación de los labiales y señaló que “el resultado gana mucho más cuando le metes un gloss”.

El diseño de la colección Terra está inspirado en los minerales y la tierra, con un packaging marmolado que refuerza su estética natural. Con precios que oscilan entre 4,50 y 5 euros, los nuevos labiales de Mercadona prometen convertirse en un imprescindible del neceser de maquillaje este otoño.

