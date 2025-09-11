Diada de Catalunya 2025: la lluvia obliga a suspender actos en Barcelona

La Diada de Catalunya 2025 arrancó este jueves con la tradicional ofrenda floral a Rafael Casanova de instituciones, partidos y entidades. Sin embargo, la lluvia en Barcelona ha marcado la jornada festiva, obligando a suspender varios actos culturales y políticos previstos en el centro de la ciudad.
Esta es la segunda Diada con Salvador Illa y el PSC al frente de la Generalitat, en un contexto de normalidad política y con el independentismo en retroceso, según muestran los últimos sondeos.
Una Diada marcada por la defensa del catalán
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, centró su discurso en la convivencia, una financiación justa para Catalunya y en la defensa de la lengua catalana, tras la sentencia del TSJC que anuló artículos del decreto que blindaba el catalán como lengua vehicular en las escuelas.
El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, también se pronunció al respecto, asegurando que el catalán está “amenazado por la intolerancia” y que el club lo seguirá defendiendo como parte de su identidad histórica.
El independentismo pierde fuerza en las calles
El último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) refleja que el 52% de la ciudadanía rechaza la independencia de Catalunya frente al 40% que la apoya. El informe, además, revela que la principal preocupación de los catalanes es el acceso a la vivienda.
La ANC, por su parte, llamó a participar en la manifestación de la tarde, aunque reconoció el mal momento del movimiento independentista con un video simbólico en el que una bailarina representa la frustración y la división interna.
Actos suspendidos por la lluvia
La lluvia obligó a suspender múltiples actividades en Barcelona:
ERC anuló su acto político previsto junto a Bildu.
Los Castellers Minyons de Terrassa apenas pudieron levantar un pilar, sin completar los castells previstos.
Los bailes folklóricos frente al Parlament de Catalunya también quedaron cancelados pese a días de ensayos.
Muchos ciudadanos, sin embargo, aprovecharon la jornada festiva para visitar museos y participar en las puertas abiertas del Palau de la Generalitat.
La Grossa de la Diada 2025 reparte millones
El número 13025 de la serie 25 fue el ganador del premio extraordinario de 2 millones de euros de La Grossa de la Diada 2025, según informó Loteries de Catalunya. También se sortearon el primer premio de 50.000 euros (13025), el segundo de 20.000 euros (14004) y el tercero de 10.000 euros (43394).
Una jornada deslucida, pero con espíritu festivo
Pese a la climatología adversa, cientos de ciudadanos acudieron al centro de Barcelona para participar en los actos institucionales, culturales y turísticos de la Diada 2025, una fecha que sigue siendo un símbolo de identidad y reivindicación en Catalunya.