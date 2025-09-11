Secciones
El romance inesperado: Miguel Ángel Silvestre y Nerea Rodríguez, juntos en Ibiza

El actor y la cantante habrían sido vistos juntos y muy cariñosos en una discoteca de Ibiza.

Relacionan a Miguel Ángel Silvestre con Nerea Rodríguez, de ‘Operación Triunfo’: “El interés mutuo viene de lejos” Relacionan a Miguel Ángel Silvestre con Nerea Rodríguez, de ‘Operación Triunfo’: “El interés mutuo viene de lejos”
Hace 53 Min

El amor vuelve a sonreírle a Miguel Ángel Silvestre. Según el podcast Mamarazzis, conducido por Laura Fa y Lorena Vázquez, el actor y la cantante Nerea Rodríguez, exconcursante de Operación Triunfo 2017, habrían sido vistos juntos y muy cariñosos en una discoteca de Ibiza.

Una nueva ilusión para Miguel Ángel Silvestre

Hace apenas unos meses, el protagonista de Sin tetas no hay paraíso confirmó el fin de su relación con la empresaria Rebeca Toribio. Desde entonces, se le ha relacionado con distintas personas, aunque ninguna de esas historias prosperó.

Ahora, todo apunta a que el intérprete de Sky Rojo ha recuperado la ilusión este verano junto a Nerea Rodríguez, quien hasta mediados de 2024 mantenía una relación de cuatro años con el DJ Hektor Mass.

Ibiza, el escenario del flechazo

Según revelaron las periodistas en su podcast, la pareja fue vista en el exclusivo club Soho Farmhouse de Ibiza, un espacio privado en el que no se permiten fotos. Allí, aseguran, “se les vio flirteando muy fuertemente”, lo que habría derivado en una noche de pasión.

El romance, además, no sería algo repentino:

“El interés mutuo viene de lejos, mínimo llevaba un año y medio flotando en el aire”, explicaron Fa y Vázquez.

Durante ese tiempo, ambos mantuvieron contacto como amigos y compartieron mensajes, aunque nunca pudieron coincidir libres de pareja hasta ahora.

Una “cuenta pendiente”

Las fuentes señalan que cada vez que uno estaba soltero, el otro tenía pareja, lo que convirtió su relación en una especie de cuenta pendiente. Ahora, con los dos solteros, el encuentro en Ibiza habría consolidado lo que muchos seguidores ya sospechaban: una química innegable entre Silvestre y la cantante.

¿Una nueva pareja en el mundo celebrity?

De confirmarse la relación, estaríamos ante una de las parejas sorpresa del verano 2025: un actor internacionalmente reconocido y una artista surgida de Operación Triunfo.

Por ahora, ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas, pero la expectación crece y los rumores apuntan a que podría tratarse del inicio de algo más que un romance pasajero.

