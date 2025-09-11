Interestelar Sevilla 2026: Love of Lesbian y Siloé encabezan las primeras confirmaciones

El festival Interestelar Sevilla 2026 comienza a calentar motores con el anuncio de sus primeros artistas confirmados. Love of Lesbian y Siloé encabezan la lista, a la que también se suman Karavana, Mafalda Cardenal, Samuraï y Veintiuno.
El evento se celebrará los días 15 y 16 de mayo de 2026 en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) de la Isla de la Cartuja, Sevilla.
Cuándo y cómo comprar los abonos
Los abonos para Interestelar Sevilla 2026 estarán disponibles a partir del jueves 11 de septiembre de 2025 a las 12:00 horas en la web oficial del festival.
Este año habrá tres tipos de entradas:
Abono General: desde 34,99 €, acceso a las dos jornadas.
Abono VIP: desde 65 €, acceso a zona VIP con sofás, una cerveza gratis al día y entrada preferente.
Abono Super VIP: desde 120 €, con acceso a zona VIP, seis consumiciones al día (excepto XL) y acceso al front stage del escenario principal.
Servicios y novedades para 2026
Además de la oferta musical, el festival mantiene sus servicios complementarios:
Promo recarga: recarga de 50 € en la pulsera con saldo extra de regalo.
Consignas: disponibles desde 4 € para guardar pertenencias o cargar el móvil.
Pulseras nominativas: personalizadas con datos y foto del asistente (gratuita los primeros 20 días, luego 20 €).
Garantía de devolución: disponible por 5 €, con reembolso en caso de no poder asistir por causas justificadas.
Los menores de 9 años podrán entrar gratis, mientras que los menores de 16 deberán ir acompañados de un adulto.
Un cartel que seguirá creciendo
El festival ya adelantó que las confirmaciones se irán revelando progresivamente en los próximos meses. Con estos primeros nombres, Interestelar Sevilla 2026 se posiciona una vez más como uno de los eventos de música indie más esperados en Andalucía.