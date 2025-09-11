Cómo es Haptika, el guante creado en España que devuelve el sentido del tacto a personas con prótesis

Sentir la textura de un objeto, ajustar la fuerza al sostener un vaso o percibir la presión al tocar una superficie son acciones cotidianas que, para muchas personas con prótesis, resultan imposibles. Ahora, gracias a Haptika, un innovador dispositivo creado en España, recuperar el sentido del tacto es una realidad más cercana.
El proyecto, desarrollado por cuatro estudiantes de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), acaba de recibir el máximo reconocimiento en la fase nacional del James Dyson Award 2025, concurso internacional que promueve la innovación entre jóvenes ingenieros y diseñadores. Con este galardón, los creadores obtienen 6.000 euros para seguir perfeccionando y comercializando su invento.
Cómo funciona el guante háptico
El sistema de Haptika se compone de dos elementos principales:
- Un guante con sensores de presión en el pulgar, índice y corazón.
- Un brazalete háptico que se coloca en el muñón.
El guante detecta el contacto y la fuerza de agarre sobre los objetos, enviando los datos de forma inalámbrica al brazalete. Este responde con vibraciones de distinta intensidad, que transmiten al usuario información en tiempo real.
De esta manera, se logra mejorar la precisión, el control motor y la autonomía de las personas con prótesis. El dispositivo cuenta, además, con batería recargable por USB-C, botones para ajustar la sensibilidad y un diseño adaptable a diferentes prótesis sin necesidad de modificaciones.
Por qué es un avance clave
Hoy en día, muchas prótesis no ofrecen retroalimentación sensorial, lo que provoca que algunos usuarios las abandonen. Las pocas soluciones disponibles suelen ser caras, invasivas y poco prácticas. Haptika pretende cambiar este panorama con una alternativa accesible, no invasiva y fácil de integrar en la vida diaria.
“Nuestro objetivo es aportar la sensación del tacto a quienes lo necesiten”, señalan sus creadores, que buscan abrir un nuevo horizonte en la robótica aplicada a la salud.
Otros proyectos destacados
En la misma edición del James Dyson Award en España, también fueron reconocidos:
- Blust, un sistema autónomo para mantener la cadena de frío en regiones sin electricidad, pensado para transportar materiales biomédicos.
- Inari, protectores para olivos jóvenes fabricados con biomaterial biodegradable que, tras su uso, se transforma en abono natural.
Los tres proyectos pasan ahora a la fase internacional del certamen. El 15 de octubre se publicará la lista de los 20 finalistas globales y el 5 de noviembre se anunciarán los ganadores mundiales.
Con avances como Haptika, España se consolida como un referente en innovación tecnológica y diseño con impacto social.