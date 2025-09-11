Los cuatro bienes de lujo más caros de Lionel Messi que pocos conocen

Lionel Messi no solo es uno de los mejores futbolistas de la historia, con una carrera repleta de trofeos y récords, sino también un ícono de estilo de vida. A pesar de su conocida humildad dentro y fuera de la cancha, el capitán de la Selección Argentina y estrella del Inter Miami reunió una colección de bienes de lujo que muy pocos en el mundo pueden igualar.