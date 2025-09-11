Secciones
Los cuatro bienes de lujo más caros de Lionel Messi que pocos conocen

Considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, no solo brilla dentro de la cancha sino también fuera de ella. repasamos sus cinco propiedades y vehículos más exclusivos y costosos.

Hace 10 Min

Lionel Messi no solo es uno de los mejores futbolistas de la historia, con una carrera repleta de trofeos y récords, sino también un ícono de estilo de vida. A pesar de su conocida humildad dentro y fuera de la cancha, el capitán de la Selección Argentina y estrella del Inter Miami reunió una colección de bienes de lujo que muy pocos en el mundo pueden igualar.

Repasamos cinco de sus bienes más caros, clasificados de mayor a menor valor, que reflejan su gusto por los autos exclusivos, las propiedades de ensueño y los viajes de lujo.

Jet privado Gulfstream V – US$ 15 millones

La movilidad es esencial para una figura global, y Messi lo resuelve con un lujoso jet privado Gulfstream V. La aeronave cuenta con cocina equipada, dos baños y capacidad para 16 pasajeros.

Como toque personal, los escalones llevan grabados los nombres de su esposa Antonela y de sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. Este jet le permite viajar con total comodidad entre Argentina, Europa y Estados Unidos.

Mansión en Miami – US$ 10,8 millones

Ubicada en el exclusivo Sunny Isles Beach, la mansión de Messi en Miami es una joya inmobiliaria frente al mar. La propiedad tiene cuatro dormitorios, un spa, un gimnasio privado, una terraza con vista panorámica al Atlántico y una bodega con capacidad para 1.000 botellas.

Esta residencia se ha convertido en su base de operaciones desde su llegada a la MLS y es uno de los puntos favoritos para las reuniones familiares.

Mansión en Barcelona – US$ 7 millones

Pese a su partida del FC Barcelona en 2021, Messi mantiene su casa en Castelldefels, en la zona de Bellamar. La propiedad cuenta con piscina, gimnasio, cancha de fútbol y vistas inigualables al Mediterráneo.

El propio Messi confesó que espera volver a vivir allí tras su retiro, lo que convierte esta mansión en una de sus posesiones más queridas.

Pagani Zonda Roadster – US$ 4,9 millones

Para cerrar la lista, aparece otro automóvil de colección: el Pagani Zonda Roadster, un superdeportivo italiano extremadamente exclusivo del que solo se fabricaron 40 unidades.

Este modelo está diseñado para circuito y no para uso diario, lo que lo convierte en una auténtica pieza de museo con el potencial de aumentar su valor con el tiempo.

