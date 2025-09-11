Secciones
España: fracasa en el Congreso la propuesta de reducir la jornada laboral a 37,5 horas

El Congreso de los Diputados rechazó el proyecto de ley impulsado por Yolanda Díaz para reducir la jornada laboral. El Ejecutivo recurrirá al real decreto para mantener viva la iniciativa.

Hace 1 Hs

El Congreso de los Diputados de España rechazó este miércoles el proyecto de ley que buscaba reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, una de las medidas estrella de la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

Las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox y Junts sumaron 178 votos a favor frente a 170 en contra, tumbando así la propuesta del Gobierno. Con este resultado, el Ejecutivo se ve obligado a reiniciar el trámite legislativo desde cero.

Yolanda Díaz: “La reducción de jornada está ganada en la calle”

Díaz ya había anticipado la derrota parlamentaria, aunque insistió en que la medida cuenta con un fuerte respaldo social:

“Hoy vamos a perder la votación, pero la reducción de la jornada laboral y la subida de los salarios están ganadas en la calle. Todo el país quiere que salga adelante”.

La ministra adelantó que, pese al rechazo en el Congreso, el Gobierno aprobará un real decreto para reformar el registro horario y agilizar la aplicación de la medida sin necesidad de pasar por la Cámara Baja.

PP, Vox y Junts: argumentos contra la jornada de 37,5 horas

Los tres partidos opositores justificaron su rechazo por el impacto económico que, a su juicio, tendría la reducción de jornada:

Junts, a través de su portavoz Míriam Nogueras, advirtió que la medida “perjudica a autónomos, pymes y comercios de barrio”, al incrementar los costes laborales.

PP y Vox coincidieron en que la propuesta “pone en riesgo el empleo y la competitividad de las empresas” en un contexto económico complicado.

Un “ensayo general” de un Gobierno de derechas, según Díaz

En su intervención, Yolanda Díaz señaló que esta votación supone un adelanto de lo que sería un futuro Gobierno liderado por PP y Vox:

“A PP, Vox y Junts este voto negativo les va a perseguir. No sale gratis votar en contra de los derechos de 12 millones de trabajadores”.

Lo que viene: nuevo pulso político y sindical

Pese al revés parlamentario, el Ejecutivo mantiene su compromiso con la medida. Díaz aseguró que la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas “será ley” e hizo un llamamiento a la movilización social:

“La única batalla que se pierde es la que se abandona, y esta no la vamos a abandonar”.

En adelante, las negociaciones con sindicatos como CCOO y UGT, así como el papel de las patronales, serán clave para definir el futuro de una medida que promete seguir en el centro de la agenda laboral y política en los próximos meses.

