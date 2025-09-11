Todos creen que es un negocio fácil: el dueño de un bar revela la dura realidad de la hostelería en España

La hostelería en España se percibe a menudo como una vía rápida hacia el éxito económico. Sin embargo, la experiencia de muchos propietarios demuestra lo contrario. El creador de contenido Eric Ponce entrevistó a varios hosteleros para conocer de primera mano los desafíos del sector.
Uno de ellos, un barcelonés con más de 20 años en el sector, explicó que la inversión inicial para abrir un bar puede oscilar entre 50.000 y 100.000 euros, incluyendo traspaso, reformas y licencias. Y aunque en su caso contó con apoyo institucional hace dos décadas, advierte que hoy las condiciones son mucho más complicadas.
Clientes difíciles y jornadas interminables
El entrevistado reconoce que lo más complicado no son solo las cuentas, sino la gestión del día a día con los clientes:
“Tienes que tener mucha calma, mucho temperamento, porque hay clientes majísimos… pero también tienes un 10 o 15% que son muy difíciles”.
A ello se suman las largas jornadas de trabajo, sin horarios definidos, y el hecho de que en su bar es él mismo quien se ocupa de todas las tareas: desde servir hasta limpiar o gestionar el negocio.
Competencia feroz y márgenes ajustados
Otro de los grandes problemas del sector es la competencia feroz, que ha aumentado con la entrada de nuevos propietarios, muchos de origen asiático:
“Si quedan españoles, no sé, quedarán quince o veinte de doscientos y pico de bares que hay”, asegura.
El hostelero explica que estos negocios funcionan con otra lógica, abiertos los siete días de la semana y con precios muy bajos que hacen difícil competir:
“Los precios, los han reventado”.
El precio personal de ser hostelero
Más allá de la economía, el mayor coste es personal. El entrevistado reconoce que ha sacrificado demasiado:
“He dejado a mi familia de lado. Mis hijos me han perdido toda su infancia”.
Por eso, cuando le preguntan si volvería a emprender en la hostelería, su respuesta es clara:
“No”.