Una camionera española de 25 años se queja por su sueldo

Xaima, conocida en redes como Xaima Trucks, rompe estereotipos en un sector masculinizado como el transporte por carretera. La joven valenciana trabaja como conductora de camión cisterna y anima a otras mujeres a seguir sus pasos.
Una joven camionera que rompe moldes
Xaima, de 25 años, es una de las pocas mujeres que han decidido dedicarse profesionalmente al transporte de mercancías en carretera. Dejó atrás el mundo sanitario para ponerse al volante de un camión cisterna y, tras dos años de experiencia, asegura que ya se siente plenamente adaptada:
“Al principio iba con miedo porque la gente lo pinta como que es un mundo de hombres, que lo vas a pasar fatal. Mentira. Nos adaptamos y, después, superbién”, explica en una entrevista para el pódcast Rutas de éxito.
A pesar de ello, reconoce que ha tenido que enfrentarse a miradas y comentarios:
“Cuando llego y no me conocen, se quedan flipando como diciendo: ‘¿Esta niña se ha perdido o qué?’ Se quedan pasmados”.
Estereotipos y prejuicios en el sector
La joven camionera explica que, en más de una ocasión, la han subestimado por su aspecto físico o por su forma de vestir:
“Me gusta ir arreglada y me han llegado a decir que mi vestimenta no es adecuada para este sector. Pero a la hora de cargar y descargar siempre llevo los EPI como cualquiera”.
Aunque admite que algunas compañeras le han contado experiencias negativas, insiste en que su balance es positivo y que poco a poco se ven más mujeres en el transporte por carretera, ya sea con cisterna, frigorífico o lona.
Más mujeres y jóvenes en el transporte
Xaima asegura que le apasiona “romper estereotipos” y anima a las mujeres y a los jóvenes a interesarse por la profesión:
“Es muy triste que no entren más jóvenes, porque este oficio es muy bonito. El problema son las horas de trabajo y estar tanto tiempo fuera de casa”.
Además, gracias a su presencia en redes sociales como Xaima Trucks, ha conseguido visibilidad y oportunidades: “Desde empresas que me llaman para trabajar hasta promociones, eventos y hasta la tele”.
Sueldo en el transporte de mercancías
Preguntada por su salario, prefiere no dar una cifra exacta, aunque reconoce que está satisfecha:
“Para la faena y la ruta que hago está bien pagado. Prefiero no decir cuánto, porque como lo diga más de uno llora”, comenta con humor, aclarando que no llega a los 3.500 euros mensuales.