Axel Kicillof volvió a cuestionar la política económica de Javier Milei: "Fracasó"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió a la victoria de su espacio en los comicios legislativos locales del pasado 7 de septiembre e hizo énfasis en la necesidad de un cambio de rumbo por parte de la administración de Javier Milei.
En diálogo con el programa Minuto Uno (C5N), el mandatario provincial afirmó: "El Fondo tiene un papel de responsabilidad en el gobierno de Milei". "Le soltaron la mano más fondos de Wall Street y analistas castigándolo a Milei", explicó.
"Dice -Milei- que el programa económico no se toca... pero tiene que cambiar el rumbo del gobierno". "Lo que fracasó claramente es esta política económica, porque sus resultados son destruir trabajo y producción, acompañado por esta perversidad e ignorancia", indicó.
El rol del FMI
Luego, hizo mención al organismo internacional, el que "le acaba de extender un crédito de 20.000 millones de dólares más a un país que está llevando adelante esta política y estas decisiones", siendo que "ya éramos el país más endeudado del mundo".
"Como fue responsable el FMI de darle un crédito a Macri, que se la timbearon toda, ahora está pasando algo parecido". "Milei está interviniendo y dice que no es con dólares del Fondo. Está interviniendo en dólar futuro, que son compromisos para adelante, para conseguir que el tipo de cambio presente y futuro en la expectativa esté dentro de una banda", sentenció.