Política

Axel Kicillof volvió a cuestionar la política económica de Javier Milei: "Fracasó"

Tras la victoria en las elecciones bonaerenses, el mandatario provincial consideró que la administración libertaria debería cambiar el rumbo. También habló del rol del FMI.

Axel Kicillof
Hace 10 Min

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió a la victoria de su espacio en los comicios legislativos locales del pasado 7 de septiembre  e hizo énfasis en la necesidad de un cambio de rumbo por parte de la administración de Javier Milei

En diálogo con el programa Minuto Uno (C5N), el mandatario provincial afirmó: "El Fondo tiene un papel de responsabilidad en el gobierno de Milei". "Le soltaron la mano más fondos de Wall Street y analistas castigándolo a Milei", explicó.

"Dice -Milei- que el programa económico no se toca... pero tiene que cambiar el rumbo del gobierno". "Lo que fracasó claramente es esta política económica, porque sus resultados son destruir trabajo y producción, acompañado por esta perversidad e ignorancia", indicó.

El rol del FMI 

Luego, hizo mención al organismo internacional, el que "le acaba de extender un crédito de 20.000 millones de dólares más a un país que está llevando adelante esta política y estas decisiones", siendo que "ya éramos el país más endeudado del mundo".

"Como fue responsable el FMI de darle un crédito a Macri, que se la timbearon toda, ahora está pasando algo parecido". "Milei está interviniendo y dice que no es con dólares del Fondo. Está interviniendo en dólar futuro, que son compromisos para adelante, para conseguir que el tipo de cambio presente y futuro en la expectativa esté dentro de una banda", sentenció.

