Sorpresa en Canal 13: el motivo por el que José Luis Repenning se ausentó del matinal "Tu día"

El inicio del espacio estuvo a cargo de Priscilla Vargas, Michelle Adam y José María del Pino.

El matinal Tu Día comenzó este miércoles con una novedad: José Luis Repenning no estuvo presente en el programa de Canal 13.

El inicio del espacio estuvo a cargo de Priscilla Vargas, Michelle Adam y José María del Pino, quienes saludaron a los conductores de T13, Titi González y Francesco Gazzella, encargados de dar el pase al matutino.

Durante los primeros minutos, Del Pino comentó la ausencia del animador: “Pero aquí falta uno”, mientras que Vargas destacó el inicio de la semana: “Ya estamos a mitad de semana, felices porque mañana partimos las fondas”.

El motivo de la ausencia

Priscilla fue la encargada de explicar por qué su compañero no estaba presente: “Si po, Repe se fue a hacer actividades de padre, porque hoy bailan sus hijos. Está sacando fotos, videos. Todos vueltos locos con eso”, señaló.

Titi González se sumó a la conversación: “Está muy bien, baila mi pequeña también hoy día. Estamos todos vueltos locos con eso”. La periodista agregó: “Hay que celebrar también esos pasos tan importantes y acompañar a los niños, que es fundamental”.

Por último, Vargas reafirmó la importancia de estos momentos familiares: “No nos podemos perder esos momentos”, a lo que González concluyó: “No po, no se pueden perder, así que yo de aquí también corro al acto”.

