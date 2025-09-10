Secciones
Mundo

Alejandro Sanz anuncia su regreso a Chile con "¿Y ahora qué?": ¿cuándo arranca la venta de entradas?

Este nuevo espectáculo combinará sus grandes clásicos con lo más reciente de su repertorio.

ALEJANDRO SANZ. ALEJANDRO SANZ. IMAGEN TOMADA DE LATIMES
10 Septiembre 2025

Alejandro Sanz confirmó este miércoles su regreso a Chile como parte de su gira mundial "¿Y ahora qué?", tras un exitoso arranque en México. Durante sus primeras fechas en el país azteca, el cantante español logró sold out y actualmente las últimas entradas para el resto del tour están prácticamente agotadas.

La gira latinoamericana de Sanz se desarrollará durante febrero y marzo de 2026, y combinará sus grandes clásicos con lo más reciente de su repertorio. Entre las novedades, el artista presentará temas de su nuevo disco, incluyendo "Palmeras en el Jardín", canción que inauguró esta nueva etapa musical, así como "Hoy No Me Siento Bien" junto al Grupo Frontera, "El Vino de Tu Boca" con Carín León, y su tercer tema con Shakira, "Bésame", que ha alcanzado récords en las listas de éxitos y plataformas digitales de varios países.

“El éxito de este disco, sumado al increíble arranque de gira en México, impulsa la siguiente fase del tour”, comentaron desde el equipo del artista, que llevará el espectáculo a estadios y arenas emblemáticos de Latinoamérica.

Fechas y venta de entradas en Chile

En nuestro país, Alejandro Sanz se presentará el 28 de febrero de 2026 en el Estadio Bicentenario La Florida.

La preventa exclusiva, con un 20% de descuento, estará disponible para clientes Entel y quienes paguen con tarjetas Scotiabank, comenzando el lunes 15 de septiembre a las 11.

Por su parte, la preventa para clientes MetLife se iniciará el martes 16 de septiembre a las 11, mientras que la venta general para todo público comenzará el miércoles 17 de septiembre a las 11.

Temas Chile
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alerta de la DMC: nuevo sistema frontal provocará intensas lluvias y vientos fuertes en el sur de Chile

Alerta de la DMC: nuevo sistema frontal provocará intensas lluvias y vientos fuertes en el sur de Chile

Alarma en el norte de Chile: un temblor de 5,9 grados sacudió a la región de Antofagasta esta madrugada

Alarma en el norte de Chile: un temblor de 5,9 grados sacudió a la región de Antofagasta esta madrugada

Confirmado por Enel: ocho comunas de la Región Metropolina sufrirán hoy cortes de luz

Confirmado por Enel: ocho comunas de la Región Metropolina sufrirán hoy cortes de luz

Nuevo sismo sacudió a Chile: ¿de qué magnitud fue y a qué ciudad afectó?

Nuevo sismo sacudió a Chile: ¿de qué magnitud fue y a qué ciudad afectó?

Chayanne regresa a Chile e hizo un anuncio que sorprendió a sus seguidoras: ¿de qué se trata?

Chayanne regresa a Chile e hizo un anuncio que sorprendió a sus seguidoras: ¿de qué se trata?

Lo más popular
Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral
1

Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada
2

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ
3

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

Mankeeping: la dinámica que marcó la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi
4

Mankeeping: la dinámica que marcó la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi

La avenida Solano Vera: entre ser la nueva Perón u otro Camino del Perú
5

La avenida Solano Vera: entre ser la nueva Perón u otro Camino del Perú

Intentos de suicidio: hay más casos y alertan por el impacto del bullying y las redes sociales
6

Intentos de suicidio: hay más casos y alertan por el impacto del bullying y las redes sociales

Más Noticias
El estremecedor último posteo de Charlie Kirk antes de ser asesinado en Estados Unidos

El estremecedor último posteo de Charlie Kirk antes de ser asesinado en Estados Unidos

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?

Mankeeping: la dinámica que marcó la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi

Mankeeping: la dinámica que marcó la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada

Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral

Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral

Comentarios