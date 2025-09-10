Alejandro Sanz anuncia su regreso a Chile con "¿Y ahora qué?": ¿cuándo arranca la venta de entradas?

La gira latinoamericana de Sanz se desarrollará durante febrero y marzo de 2026, y combinará sus grandes clásicos con lo más reciente de su repertorio. Entre las novedades, el artista presentará temas de su nuevo disco, incluyendo "Palmeras en el Jardín", canción que inauguró esta nueva etapa musical, así como "Hoy No Me Siento Bien" junto al Grupo Frontera, "El Vino de Tu Boca" con Carín León, y su tercer tema con Shakira, "Bésame", que ha alcanzado récords en las listas de éxitos y plataformas digitales de varios países.