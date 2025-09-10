Alejandro Sanz anuncia su regreso a Chile con "¿Y ahora qué?": ¿cuándo arranca la venta de entradas?

Alejandro Sanz confirmó este miércoles su regreso a Chile como parte de su gira mundial "¿Y ahora qué?", tras un exitoso arranque en México. Durante sus primeras fechas en el país azteca, el cantante español logró sold out y actualmente las últimas entradas para el resto del tour están prácticamente agotadas.
La gira latinoamericana de Sanz se desarrollará durante febrero y marzo de 2026, y combinará sus grandes clásicos con lo más reciente de su repertorio. Entre las novedades, el artista presentará temas de su nuevo disco, incluyendo "Palmeras en el Jardín", canción que inauguró esta nueva etapa musical, así como "Hoy No Me Siento Bien" junto al Grupo Frontera, "El Vino de Tu Boca" con Carín León, y su tercer tema con Shakira, "Bésame", que ha alcanzado récords en las listas de éxitos y plataformas digitales de varios países.
“El éxito de este disco, sumado al increíble arranque de gira en México, impulsa la siguiente fase del tour”, comentaron desde el equipo del artista, que llevará el espectáculo a estadios y arenas emblemáticos de Latinoamérica.
Fechas y venta de entradas en Chile
En nuestro país, Alejandro Sanz se presentará el 28 de febrero de 2026 en el Estadio Bicentenario La Florida.
La preventa exclusiva, con un 20% de descuento, estará disponible para clientes Entel y quienes paguen con tarjetas Scotiabank, comenzando el lunes 15 de septiembre a las 11.
Por su parte, la preventa para clientes MetLife se iniciará el martes 16 de septiembre a las 11, mientras que la venta general para todo público comenzará el miércoles 17 de septiembre a las 11.