El estremecedor relato de Ariela Medeiros tras denunciar a su pareja: "Creí que me iba a matar"

En conversación con La Hora, contó que “él había carreteado, hasta ahí nada extraño. Durante la mañana yo saqué a la perrita, hice mis cosas normal, hasta que cerca de las 12 lo fui a despertar. Él estaba acostado y en un juego le saqué el gorro que tenía puesto, salí corriendo… y después de eso no vi nada, fueron sólo golpes, uno tras otro. Creí que me iba a matar. Logré arrancar y pedir ayuda a una vecina, y desde ahí llamamos a la policía”.