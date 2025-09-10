El estremecedor relato de Ariela Medeiros tras denunciar a su pareja: "Creí que me iba a matar"

Un estremecedor testimonio entregó la ex integrante de Mekano, Ariela Medeiros, luego de denunciar que fue víctima de una violenta agresión por parte de su pareja, Antonio Lennon Di Fonte, con quien convivía en Algarrobo, región de Valparaíso.
El hecho ocurrió el pasado domingo, cerca del mediodía, cuando, según relató Medeiros, fue atacada sin motivo aparente mientras se encontraba junto a él en la vivienda que compartían.
En conversación con La Hora, contó que “él había carreteado, hasta ahí nada extraño. Durante la mañana yo saqué a la perrita, hice mis cosas normal, hasta que cerca de las 12 lo fui a despertar. Él estaba acostado y en un juego le saqué el gorro que tenía puesto, salí corriendo… y después de eso no vi nada, fueron sólo golpes, uno tras otro. Creí que me iba a matar. Logré arrancar y pedir ayuda a una vecina, y desde ahí llamamos a la policía”.
De acuerdo con su relato, el agresor alcanzó a escapar antes de la llegada de Carabineros. “Sólo quiero que lo encuentren. Por mi parte tengo que recuperarme de todos los golpes que recibí en mi cara, cabeza y piernas; hasta puntos me tuvieron que poner. Es horrible recordar lo que pasó”, afirmó.
La voz de alerta
Las alarmas se encendieron luego de que su ex compañera de Mekano, Amanda Cibely, compartiera desde México impactantes imágenes de Medeiros con lesiones visibles, solicitando información sobre su paradero.
Medeiros aseguró que nunca había vivido una situación de este tipo en su relación y que la agresión la tomó completamente por sorpresa. “No había pasado nada, todo era normal. Nunca fue violento, por eso estoy muy sorprendida. Yo no quería terminar esta relación, pero mi rostro, mi vida… ya nada será igual. No sé si me voy a recuperarme para ser la de antes”, lamentó.
Finalmente, la ex chica Mekano hizo un llamado a no guardar silencio frente a la violencia intrafamiliar: “Yo también lo sentí. Pero es necesario hablar, porque no se puede seguir viviendo así”.