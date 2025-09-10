El radar que más multa en España está en Madrid: más de 75.000 sanciones en un año

Madrid lidera la lista de radares que más multan en España, a pesar de que los conductores conocen su ubicación y funcionamiento. Según un informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), el radar situado en el kilómetro 20,2 de la M-40 ha formulado más de 75.000 multas en un año, alcanzando picos de casi 120.000 sanciones. La velocidad límite en ese tramo baja de 100 a 80 km/h, y muchos conductores, a pesar de la señalización, siguen cayendo en la infracción.