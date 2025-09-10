El radar que más multa en España está en Madrid: más de 75.000 sanciones en un año

Madrid lidera la lista de radares que más multan en España, a pesar de que los conductores conocen su ubicación y funcionamiento. Según un informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), el radar situado en el kilómetro 20,2 de la M-40 ha formulado más de 75.000 multas en un año, alcanzando picos de casi 120.000 sanciones. La velocidad límite en ese tramo baja de 100 a 80 km/h, y muchos conductores, a pesar de la señalización, siguen cayendo en la infracción.
Durante 2023, este radar registraba una multas cada cuatro minutos, aunque en 2024 su actividad descendió un 36,6%, según la AEA. No obstante, no es el único punto conflictivo de Madrid: el radar del kilómetro 52,7 de la M-40, a la salida de los túneles de El Pardo en dirección A-6, ocupa el segundo lugar en sanciones.
En total, los radares de la policía municipal de Madrid tramitaron 475.310 denuncias por exceso de velocidad, sumando 51.745.650 euros en multas. Esto representa un descenso del 8,3% respecto al año anterior, aunque sigue suponiendo cerca de 6.000 euros recaudados por hora.
Excesos graves y récords de velocidad
Si no se respetan los límites, las cifras pueden ser alarmantes. Por ejemplo, en marzo de 2024, un conductor fue captado circulando a 160 km/h en el kilómetro 6,7 de la M-30, donde el máximo permitido es 90 km/h, siendo la velocidad más alta registrada por los radares madrileños en el año.
En España, ya existen más de 3.000 radares, entre fijos, de semáforo, de tramo y móviles, distribuidos por todo el país para reducir la siniestralidad. Solo en verano se registraron 207 accidentes mortales con 228 fallecidos, aunque esta cifra supone un 6% menos que el año anterior, según la DGT.
Aunque Cataluña es la comunidad con más dispositivos de tráfico, Madrid se mantiene como la ciudad donde los radares más multan por minuto, reforzando la importancia de respetar los límites de velocidad en la capital.