Secciones
España

El Gobierno de España prohibirá fumar a los menores y multará a los padres si sus hijos fuman

La nueva ley antitabaco endurece las restricciones: multas de hasta 100 euros, prohibición de fumar en terrazas y en conciertos al aire libre.

Los efectos de dejar de fumar por una semana. Los efectos de dejar de fumar por una semana.
Hace 9 Min

El Consejo de Ministros de España ha aprobado este martes el anteproyecto de la nueva ley antitabaco, que introduce una medida inédita: los padres tendrán que pagar las multas impuestas a los menores de 18 años que fumen.

Hasta ahora estaba prohibida la venta de tabaco a menores, pero no existían sanciones por su consumo. Con el nuevo texto, el consumo de tabaco y productos relacionados también queda expresamente prohibido para los menores.

El incumplimiento conllevará sanciones económicas de hasta 100 euros, que serán abonadas por los padres o tutores legales.

Nuevas restricciones: terrazas y conciertos, sin humo

Además de las multas, la ley incorpora nuevas restricciones al consumo de tabaco en espacios públicos. Según el anteproyecto, se amplían las zonas libres de humo:

Prohibición de fumar en terrazas de bares y restaurantes.

Prohibición de fumar en conciertos y eventos al aire libre.

Prohibición total de publicidad de tabaco y cigarrillos electrónicos.

Equiparación legal de los cigarrillos electrónicos a los convencionales.

Objetivo: reducir el tabaquismo juvenil

El Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, defiende la medida como un refuerzo en la protección de la infancia y adolescencia. Según el departamento, uno de los objetivos principales de la ley es evitar que los más jóvenes se inicien en el consumo de tabaco y reducir la prevalencia del tabaquismo en España.

El texto todavía deberá volver una segunda vez al Consejo de Ministros antes de iniciar su tramitación en el Congreso de los Diputados.

Qué medidas se han quedado fuera

Aunque el anteproyecto recoge restricciones más estrictas, finalmente se han quedado fuera algunas de las propuestas del borrador inicial, como:

El empaquetado genérico de las cajetillas.

La subida del IVA a los productos de tabaco.

Temas España
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un tierno detalle en la foto de Úrsula Corberó revelaría el sexo de su primer hijo con Chino Darín: ¿niña o niño?
1

Un tierno detalle en la foto de Úrsula Corberó revelaría el sexo de su primer hijo con Chino Darín: ¿niña o niño?

Nacho Cano en El Hormiguero, tras el archivo de la causa de sus becarios: “Temo que me peguen un tiro”
2

Nacho Cano en El Hormiguero, tras el archivo de la causa de sus becarios: “Temo que me peguen un tiro”

Rosalía deslumbra con Calvin Klein y eclipsa a Sydney Sweeney antes de su salto a Euphoria
3

Rosalía deslumbra con Calvin Klein y eclipsa a Sydney Sweeney antes de su salto a Euphoria

Kiko Rivera cumple el sueño de sus hijas en pleno divorcio con Irene Rosales
4

Kiko Rivera cumple el sueño de sus hijas en pleno divorcio con Irene Rosales

La lujosa casa que compró Richard Gere en Galicia por 10 millones de euros
5

La lujosa casa que compró Richard Gere en Galicia por 10 millones de euros

El exclusivo barrio de Barcelona donde viven Úrsula Corberó y Chino Darín
6

El exclusivo barrio de Barcelona donde viven Úrsula Corberó y Chino Darín

Más Noticias
Un tierno detalle en la foto de Úrsula Corberó revelaría el sexo de su primer hijo con Chino Darín: ¿niña o niño?

Un tierno detalle en la foto de Úrsula Corberó revelaría el sexo de su primer hijo con Chino Darín: ¿niña o niño?

Nacho Cano en El Hormiguero, tras el archivo de la causa de sus becarios: “Temo que me peguen un tiro”

Nacho Cano en El Hormiguero, tras el archivo de la causa de sus becarios: “Temo que me peguen un tiro”

Rosalía deslumbra con Calvin Klein y eclipsa a Sydney Sweeney antes de su salto a Euphoria

Rosalía deslumbra con Calvin Klein y eclipsa a Sydney Sweeney antes de su salto a Euphoria

Kiko Rivera cumple el sueño de sus hijas en pleno divorcio con Irene Rosales

Kiko Rivera cumple el sueño de sus hijas en pleno divorcio con Irene Rosales

La lujosa casa que compró Richard Gere en Galicia por 10 millones de euros

La lujosa casa que compró Richard Gere en Galicia por 10 millones de euros

El exclusivo barrio de Barcelona donde viven Úrsula Corberó y Chino Darín

El exclusivo barrio de Barcelona donde viven Úrsula Corberó y Chino Darín

La miniserie española subida de tono que todos están viendo en Netflix: “Intimidad”

La miniserie española subida de tono que todos están viendo en Netflix: “Intimidad”

Así es el primoroso salón de la mansión de José Coronado en Madrid

Así es el primoroso salón de la mansión de José Coronado en Madrid

Comentarios