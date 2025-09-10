El Gobierno de España prohibirá fumar a los menores y multará a los padres si sus hijos fuman

El Consejo de Ministros de España ha aprobado este martes el anteproyecto de la nueva ley antitabaco, que introduce una medida inédita: los padres tendrán que pagar las multas impuestas a los menores de 18 años que fumen.
Hasta ahora estaba prohibida la venta de tabaco a menores, pero no existían sanciones por su consumo. Con el nuevo texto, el consumo de tabaco y productos relacionados también queda expresamente prohibido para los menores.
El incumplimiento conllevará sanciones económicas de hasta 100 euros, que serán abonadas por los padres o tutores legales.
Nuevas restricciones: terrazas y conciertos, sin humo
Además de las multas, la ley incorpora nuevas restricciones al consumo de tabaco en espacios públicos. Según el anteproyecto, se amplían las zonas libres de humo:
Prohibición de fumar en terrazas de bares y restaurantes.
Prohibición de fumar en conciertos y eventos al aire libre.
Prohibición total de publicidad de tabaco y cigarrillos electrónicos.
Equiparación legal de los cigarrillos electrónicos a los convencionales.
Objetivo: reducir el tabaquismo juvenil
El Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, defiende la medida como un refuerzo en la protección de la infancia y adolescencia. Según el departamento, uno de los objetivos principales de la ley es evitar que los más jóvenes se inicien en el consumo de tabaco y reducir la prevalencia del tabaquismo en España.
El texto todavía deberá volver una segunda vez al Consejo de Ministros antes de iniciar su tramitación en el Congreso de los Diputados.
Qué medidas se han quedado fuera
Aunque el anteproyecto recoge restricciones más estrictas, finalmente se han quedado fuera algunas de las propuestas del borrador inicial, como:
El empaquetado genérico de las cajetillas.
La subida del IVA a los productos de tabaco.