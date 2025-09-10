El Gobierno de España prohibirá fumar a los menores y multará a los padres si sus hijos fuman

Objetivo: reducir el tabaquismo juvenil

El Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, defiende la medida como un refuerzo en la protección de la infancia y adolescencia. Según el departamento, uno de los objetivos principales de la ley es evitar que los más jóvenes se inicien en el consumo de tabaco y reducir la prevalencia del tabaquismo en España.