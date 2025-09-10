Secciones
España

Qué días cierran los supermercados en España durante el mes de septiembre

Fines de semana, festivos y cambios de horario en Mercadona, Carrefour, Lidl, DIA y otras cadenas.

Supermercados. Supermercados.
Hace 24 Min

En España, los cierres de supermercados dependen del calendario laboral oficial publicado en el BOE y de la normativa de horarios comerciales, que varía según cada comunidad autónoma e incluso municipio.

A diferencia de otros meses, septiembre no cuenta con festivos estatales comunes que obliguen a cerrar en todo el país. Sin embargo, sí hay festivos autonómicos y locales que afectan directamente al horario de supermercados como Mercadona, Carrefour, Lidl o DIA.

En la práctica, cuando es festivo autonómico o local, la mayoría de las grandes cadenas cierran en la zona afectada. Solo algunas tiendas de conveniencia o supermercados situados en zonas de gran afluencia turística (ZGAT) pueden abrir con horarios especiales.

Festivos autonómicos de septiembre 2025

Estos son los días festivos autonómicos en septiembre, cuando los supermercados pueden permanecer cerrados o con horarios reducidos:

11 de septiembre: Diada (Cataluña).

15 de septiembre: La Bien Aparecida (Cantabria).

17 de septiembre: Día de Melilla (Melilla).

En esas fechas los supermercados de cada comunidad podrán cerrar sus puertas o modificar su horario habitual.

Festivos locales que afectan a los supermercados

Además de los autonómicos, cada municipio tiene derecho a fijar dos festivos locales al año, lo que también impacta en los horarios comerciales.

Un ejemplo destacado es Barcelona, donde el 24 de septiembre, La Mercè, es festivo solo en la ciudad. En este día muchos supermercados permanecen cerrados, aunque en el resto de Cataluña la apertura será normal.

Cómo saber si tu supermercado abre en festivo

La mejor manera de confirmar si tu supermercado abre o no en festivo es:

Consultar el localizador de tiendas online de la cadena (Mercadona, Carrefour, Lidl, DIA, Alcampo, etc.), que se actualiza con información sobre cierres y horarios especiales.

Revisar si tu municipio se encuentra en una zona turística declarada ZGAT, donde algunos comercios pueden abrir incluso en festivo, aunque con un horario reducido.

