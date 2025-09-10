¿Se suma al comando de Jara? Francisco Vidal habló de su futuro tras su polémica salida de TVN

En entrevista con radio El Conquistador, el ex ministro aclaró que su futuro político seguirá vinculado al Partido por la Democracia (PPD). “Yo creo que ya está estructurado el comando, y yo quiero ayudar a los candidatos de mi partido, a senadores y diputados. Y además yo sigo con mi vida en la universidad y con este gran programa, que vamos a cumplir 10 años, así que no”, afirmó.