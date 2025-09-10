¿Se suma al comando de Jara? Francisco Vidal habló de su futuro tras su polémica salida de TVN

Francisco Vidal descartó la posibilidad de sumarse al comando presidencial de Jeannette Jara luego de presentar su renuncia a la presidencia del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN).
En entrevista con radio El Conquistador, el ex ministro aclaró que su futuro político seguirá vinculado al Partido por la Democracia (PPD). “Yo creo que ya está estructurado el comando, y yo quiero ayudar a los candidatos de mi partido, a senadores y diputados. Y además yo sigo con mi vida en la universidad y con este gran programa, que vamos a cumplir 10 años, así que no”, afirmó.
Sobre el proceso que derivó en su salida, Vidal relató que el lunes comunicó oficialmente su decisión al presidente Gabriel Boric a través de una carta enviada mediante la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo.
“Después, una vez que acredité que la carta había llegado y que había sido recepcionada, cumplí otro rito que es importante: le informé al comité ejecutivo en pleno (de TVN), le informé a los tres sindicatos de trabajadores en pleno y finalmente, como corresponde, le informé al director”, señaló.