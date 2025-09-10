Secciones
Feria de Empleo Unsta 2025: tu próximo paso profesional te espera en el campus de Yerba Buena

Un encuentro ideal para dar un impulso a tu carrera profesional en un día lleno de oportunidades, networking y valiosos recursos.

Hace 21 Min

La Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta), en colaboración con Global Shapers Tucumán, te invita a la Feria de Empleo Unsta 2025, un encuentro diseñado para conectar a jóvenes talentos con las empresas líderes de la región. La cita será el jueves 11, de 10 a 18, en el Campus Unsta de Yerba Buena, ubicado en avenida Perón 2085).

Un encuentro ideal para dar un impulso a tu carrera profesional en un día lleno de oportunidades, networking y valiosos recursos. La Feria de Empleo Unsta 2025 es el lugar perfecto para estudiantes y egresados.

Durante la Feria, los participantes podrán:

-Conectar con empresas y conocer su cultura organizacional.

-Acceder a programas de pasantías, prácticas profesionales y jóvenes profesionales.

-Entregar CVs en mano en los stands de las empresas participantes.

-Participar de charlas y talleres prácticos a cargo de Global Shapers Tucumán, diseñados para potenciar el perfil profesional.

El cronograma de actividades

-10 y 14 → Marca personal: cómo impactar en 3 minutos

-11 y 15 → CV y LinkedIn: armá tu perfil profesional

- 17 → Reclutadores y empresas: cómo piensan y cómo deciden

Con estas propuestas, la Feria de Empleo Unsta se posiciona como un espacio clave para que los jóvenes puedan descubrir nuevas oportunidades y prepararse mejor para el mundo laboral.

Inscripciones abiertas para todo público: https://bit.ly/4lZr4wa

