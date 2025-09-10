Feria de Empleo Unsta 2025: tu próximo paso profesional te espera en el campus de Yerba Buena

La Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta), en colaboración con Global Shapers Tucumán, te invita a la Feria de Empleo Unsta 2025, un encuentro diseñado para conectar a jóvenes talentos con las empresas líderes de la región. La cita será el jueves 11, de 10 a 18, en el Campus Unsta de Yerba Buena, ubicado en avenida Perón 2085).