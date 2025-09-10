Secciones
Chile

Quién es Katia Hoffmann, finalista de Miss Valdivia 2025 que protagonizó una violenta pelea a la salida de una disco

Finalista de Miss Valdivia 2025 que protagonizó pelea en Valdivia. Finalista de Miss Valdivia 2025 que protagonizó pelea en Valdivia. FOTO/CHV.
Hace 1 Hs

Un violento episodio protagonizado por Katia Hoffmann, finalista de Miss Valdivia 2025, se viralizó durante las últimas horas en redes sociales. La joven aparece en un video envuelta en una pelea con Ignacia Méndez, lo que ha generado amplio impacto a nivel nacional.

El hecho ocurrió la madrugada del viernes 5 de septiembre en la discoteca Berlín, donde ambas mujeres protagonizaron una pelea que comenzó al interior del local y continuó en la vía pública.

El conflicto, según trascendió, se habría originado por motivos sentimentales. La intensidad de la pelea quedó registrada en imágenes y videos compartidos en plataformas digitales.

En una de las fotografías se observa a Hoffmann ensangrentada y portando un arma blanca, mientras que otro registro muestra huellas de sangre en la calle y el momento en que Katia recibe una fuerte patada por parte de Méndez.

De acuerdo con reportes posteriores, Ignacia habría terminado con lesiones en una mano, provocadas por la cuchilla utilizada por la participante del certamen de belleza.

Hasta ahora, Carabineros ni autoridades locales han emitido declaraciones oficiales respecto al incidente. Tampoco se ha informado si existen acciones legales o formalizaciones en contra de alguna de las involucradas.

¿Quién es Katia Hoffmann?

Katia Hoffmann es una figura conocida en Valdivia como influencer, con una cuenta de Instagram que reúne 30.000 seguidores, consingó el diario La Cuarta. 

La joven estudió en el colegio Hampton de Las Ánimas, se ha desempeñado como promotora de automotrices y ha sido rostro en campañas del Mall Paseo Los Ríos, donde aún figuran videos suyos presentando tiendas. Actualmente cursa la carrera de Periodismo en la Universidad Austral de Chile.

Temas Santiago de ChileChile
