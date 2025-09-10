Secciones
Cortes de luz: Las Condes y nueve comunas más afectadas este miércoles por trabajos de Enel

La compañía detalló que los trabajos forman parte de las actividades para poder mejorar la calidad de servicio y podrían extenderse hasta durante ocho horas.

Hace 1 Hs

Este miércoles, diez comunas de la Región Metropolitana experimentarán cortes de luz programados que se extenderán hasta por ocho horas, según informó la empresa de electricidad Enel.

La compañía detalló que los trabajos forman parte de las “actividades que realiza Enel Distribución para poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes”, de acuerdo con lo publicado en su página web.

En total, diez comunas estarán sin suministro eléctrico en distintos horarios: San Miguel, Recoleta, Renca, Providencia, Vitacura, Quilicura, Estación Central, Independencia, Las Condes y La Florida.

Cortes de luz: ¿hasta qué hora se extenderán? 

- San Miguel: 9 a 15

- Recoleta: primer corte de 9.30 a 10.30; segundo de 11 a 17; tercero de 11.30 a 12.30; cuarto de 15 a 16; quinto de 15.30 a 16.30; sexto de 10 a 16

- Renca: 9.30 a 15.30

- Providencia: 10 a 16

- Vitacura: 10 a 18

- Quilicura: 10.30 a 16.30

- Estación Central: primer corte de 10 a 15; segundo de 10.30 a 16.30 

- Independencia: 11 a 17

- Las Condes 11 a 17

- La Florida: 11 a 17

La empresa señaló que estos trabajos se realizan con el objetivo de “entregar una experiencia de calidad para los usuarios de la región Metropolitana”. Además, recomendó a los clientes revisar la información actualizada en la página web de Enel.

En caso de que los cortes afecten a personas electrodependientes, los usuarios deben reportar la situación a los siguientes números de contacto: 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.

