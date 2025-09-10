Cambio de hora: cuándo empieza el horario de invierno en España

Octubre marca la llegada del horario de invierno en España y en el resto de países europeos que mantienen esta práctica. Como cada año, el cambio se producirá el último fin de semana de octubre, que en 2025 coincide con la madrugada del sábado 26 al domingo 27.
A las 03:00 horas serán las 02:00, lo que significa que esa jornada tendrá oficialmente 25 horas en lugar de las 24 habituales. A partir de ese momento, en España amanecerá más temprano, pero también anochecerá antes.
¿Qué dispositivos cambian la hora automáticamente?
En la mayoría de aparatos electrónicos, como smartphones, tablets, ordenadores o televisores inteligentes, el ajuste se realiza de forma automática gracias al protocolo NTP (Network Time Protocol), que sincroniza los relojes con la red.
Sin embargo, en dispositivos como despertadores tradicionales, relojes de pared o relojes de pulsera no conectados a internet, será necesario atrasar la hora de manera manual.
¿Por qué se cambia la hora en España?
El cambio de hora se implantó por primera vez durante la Primera Guerra Mundial y se generalizó en 1974, durante la crisis del petróleo, con el objetivo de aprovechar mejor la luz solar y reducir el consumo eléctrico.
En Europa, la normativa se reguló en el año 2000 con la Directiva Europea del Cambio de Hora, que fija el inicio del horario de verano en marzo y su finalización en octubre.
Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), este ajuste podría suponer un ahorro cercano a los 300 millones de euros anuales, de los cuales 90 millones corresponderían a los hogares españoles (unos 6 euros por hogar), y el resto al sector terciario y la industria.
Un debate abierto en España y Europa
El cambio de hora ha estado rodeado de polémica. En 2018, una comisión de expertos en España recomendó no modificar el huso horario sin un consenso claro. Paralelamente, la Comisión Europea llegó a proponer la eliminación de los cambios estacionales, pero la medida nunca se concretó.
Por ahora, seguirá en vigor el sistema actual, recogido en el Real Decreto 236/2002, que establece el cambio dos veces al año al menos hasta 2026.
De este modo, el próximo 27 de octubre de 2025 todos los españoles deberán atrasar sus relojes para dar la bienvenida al horario de invierno, que se prolongará hasta el último domingo de marzo de 2026.