Nacho Cano en El Hormiguero, tras el archivo de la causa de sus becarios: “Temo que me peguen un tiro”

Nacho Cano visitó este martes El Hormiguero y, aunque dedicó algunos minutos a hablar de sus musicales, centró gran parte de la entrevista en la polémica judicial que le rodeó por la contratación de becarios mexicanos para el espectáculo Malinche. El caso, que lo investigaba por un posible delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros y favorecimiento de la inmigración ilegal, fue archivado en abril por la Audiencia Provincial, tras dos inspecciones de trabajo que no encontraron irregularidades.
El productor teatral aseguró que se sintió perseguido “de manera injusta” y vinculó la investigación a su cercanía con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso: “Debió sentar mal a la gente que controlaba que las mentes pensantes del arte debían estar de un lado. Yo no estaba de ningún lado ni de otro”, afirmó.
Cano señaló directamente a algunos altos cargos de la Policía y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, responsabilizándolos de haber impulsado un proceso que, según él, tuvo motivaciones políticas. Además, cargó contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que calificó como una “banda criminal”.
Críticas al Gobierno y sensación de inseguridad
El ex miembro de Mecano se mostró especialmente duro al hablar de la situación política actual: “Esa es con la banda que estamos, esa es la forma de trabajar del señor Sánchez, Marlaska y de todos los que le rodean. Y eso es a lo que yo vengo hoy”.
También habló sobre su percepción de inseguridad en España: “En México, con todo lo que se dice de la delincuencia, me siento bastante más seguro que aquí. Temo que me peguen un tiro y tengo una cuenta corriente para que, si lo hacen, los que lo hagan lo paguen”.
Aun así, quiso matizar que reconoce la labor de muchos profesionales: “Dentro de la Policía hay gente maravillosa y los primeros que lo sufren son los propios policías, que están cansados de que les den los puestos a otros por chanchullos”.
Pese a la polémica, Nacho Cano celebró el éxito de Malinche en la Gran Vía madrileña: “El espectáculo que he puesto es maravilloso. Pero me importa España y me importa que sepáis que estamos jodidos. El público es listo y la gente sabe en manos de quién estamos”, concluyó en una entrevista marcada por la crítica política y su visión personal sobre la situación del país.