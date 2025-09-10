Nacho Cano en El Hormiguero, tras el archivo de la causa de sus becarios: “Temo que me peguen un tiro”

Nacho Cano visitó este martes El Hormiguero y, aunque dedicó algunos minutos a hablar de sus musicales, centró gran parte de la entrevista en la polémica judicial que le rodeó por la contratación de becarios mexicanos para el espectáculo Malinche. El caso, que lo investigaba por un posible delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros y favorecimiento de la inmigración ilegal, fue archivado en abril por la Audiencia Provincial, tras dos inspecciones de trabajo que no encontraron irregularidades.