Hosteleros españoles critican la nueva ley que prohíbe fumar y vapear en terrazas y alertan sobre el impacto turístico

El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la nueva ley antitabaco, que equipara las restricciones del cigarrillo electrónico a las del tabaco tradicional y prohíbe fumar y vapear en terrazas, piscinas, marquesinas y otros espacios al aire libre. La norma busca ampliar los espacios sin humo, aunque la patronal del sector hostelero advierte de posibles efectos negativos en la imagen de España y el turismo.
Hosteleros califican la medida de desproporcionada
Hostelería de España emitió un comunicado calificando la prohibición en terrazas de “desproporcionada” y pidió al Gobierno reconsiderar la medida. Según la organización:
La eficacia de la prohibición sería limitada.
Podría trasladar reuniones sociales a domicilios con peor ventilación.
Acumularía fumadores en las inmediaciones de los locales.
Cargaría a camareros y encargados con funciones de vigilancia que no les corresponden.
El presidente de la patronal, José Luis Álvarez Almeida, subrayó que las terrazas son un espacio clave para la vida social y económica del país y advirtió sobre el impacto en el empleo, la actividad empresarial y la experiencia de los clientes.
Impacto en el turismo y la imagen de España
La patronal advierte que España sería una excepción en Europa:
Francia excluyó expresamente las terrazas de su veto general al aire libre.
Suecia prohíbe fumar y vapear en zonas de restauración exterior desde 2019.
Una encuesta realizada por 40dB muestra que:
El 69,3% preferiría campañas de concienciación frente a prohibiciones.
Más del 56% no ve urgente el veto en terrazas.
El 85,2% cree que el consumo de tabaco y vapeo continuaría en las inmediaciones.
Un 62,6% apunta a un posible deterioro de la imagen turística.
Perspectiva del Gobierno y medidas sanitarias
La ministra de Sanidad, Mónica García, defendió la norma como “ambiciosa” y “basada en la evidencia científica”. El Ejecutivo asegura que la ampliación de espacios sin humo busca proteger a los no fumadores y reducir el tabaquismo, aunque algunos estudios sugieren efectos limitados sobre el comportamiento de los fumadores en exteriores.
En paralelo, Sanidad tramita un real decreto sobre sabores en vapeadores y bolsas de nicotina, pendiente de dictámenes europeos y con recomendaciones de la CNMC para garantizar proporcionalidad y evidencia empírica antes de imponer restricciones generales.
Debate sobre el vapeo y la prevención del tabaquismo
El debate actual no cuestiona que fumar es dañino, sino cuál es la mejor combinación de herramientas para reducir el tabaquismo. Organismos como el NHS señalan que el vapeo implica “una fracción” del riesgo de fumar y puede ayudar a adultos a dejar el tabaco, siempre con medidas de protección para menores y no fumadores.