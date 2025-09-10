Hosteleros españoles critican la nueva ley que prohíbe fumar y vapear en terrazas y alertan sobre el impacto turístico

El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la nueva ley antitabaco, que equipara las restricciones del cigarrillo electrónico a las del tabaco tradicional y prohíbe fumar y vapear en terrazas, piscinas, marquesinas y otros espacios al aire libre. La norma busca ampliar los espacios sin humo, aunque la patronal del sector hostelero advierte de posibles efectos negativos en la imagen de España y el turismo.