Competencia mental y eliminación sorpresa: el querido participante que se despidió de "Mundos Opuestos"

Este lunes, Mundos Opuestos vivió una nueva competencia de eliminación que enfrentó a Alan y Chilota, dos amigos dentro del encierro del reality.
Previo a la prueba, Alan recibió un castigo de Atena por intentar pasar al futuro por el patio trasero, "rompiendo mi casa", lo que lo obligó a iniciar con una desventaja de 15 segundos frente a su rival.
La competencia, que definiría al decimoprimer eliminado, incluyó desafíos donde ambos se han mostrado más débiles: habilidades finas, control de la paciencia y tranquilidad mental. Sergio Lagos señaló que la prueba "está dispuesta para ustedes dos". Aunque Chilota comenzó con ventaja, Alan logró igualarla en una contienda que también exigió rapidez. Finalmente, pese a sus diferencias, Alan se impuso, dejando a Chilota fuera del reality.
Una prueba agotadora
Tras la competencia, Alan expresó sus primeras impresiones: "Fue una competencia completamente mental, agotó", destacando la dificultad de la etapa de desatar nudos. Además, lamentó eliminar a su amiga: "Porque eres una de las personas que más quiero en esta casa", valorando también su aporte al equipo.
Por su parte, Chilota, oriunda del sur del país, no pudo contener las lágrimas. "Disfruté mucho estos días, voy a llegar muy feliz a mi casa, perdón a los que esperaban más de mí", manifestó.
Ignacia Michelson también destacó el aporte de Chilota, asegurando que incluso pensó que la vería en la final: "No merecías esto, este era el peor escenario, me da pena esta situación, estoy molesta". Los demás concursantes apoyaron sus palabras y la consolaron.
Finalmente, Chilota envió un mensaje de gratitud y alegría: "No lloren, no estén tristes, yo estoy feliz. Yo llegué aquí, estoy parada aquí en el Canal 13, ¡yo que trabajé en una pesquera! Para mí esto es lo máximo. Es lo más grande que puedo vivir".