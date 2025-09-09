Secciones
Chile

Competencia mental y eliminación sorpresa: el querido participante que se despidió de "Mundos Opuestos"

El concurso de Canal 13 vivió una de las galas más impactantes de la temporada.

Competencia mental y eliminación sorpresa: el querido participante que se despidió de Mundos Opuestos
Hace 1 Hs

Este lunes, Mundos Opuestos vivió una nueva competencia de eliminación que enfrentó a Alan y Chilota, dos amigos dentro del encierro del reality. 

Previo a la prueba, Alan recibió un castigo de Atena por intentar pasar al futuro por el patio trasero, "rompiendo mi casa", lo que lo obligó a iniciar con una desventaja de 15 segundos frente a su rival.

La inesperada confesión de Pangal Andrade que sorprendió a todos en "Mundos Opuestos"

La inesperada confesión de Pangal Andrade que sorprendió a todos en Mundos Opuestos

La competencia, que definiría al decimoprimer eliminado, incluyó desafíos donde ambos se han mostrado más débiles: habilidades finas, control de la paciencia y tranquilidad mental. Sergio Lagos señaló que la prueba "está dispuesta para ustedes dos". Aunque Chilota comenzó con ventaja, Alan logró igualarla en una contienda que también exigió rapidez. Finalmente, pese a sus diferencias, Alan se impuso, dejando a Chilota fuera del reality.

Una prueba agotadora

Tras la competencia, Alan expresó sus primeras impresiones: "Fue una competencia completamente mental, agotó", destacando la dificultad de la etapa de desatar nudos. Además, lamentó eliminar a su amiga: "Porque eres una de las personas que más quiero en esta casa", valorando también su aporte al equipo.

Por su parte, Chilota, oriunda del sur del país, no pudo contener las lágrimas. "Disfruté mucho estos días, voy a llegar muy feliz a mi casa, perdón a los que esperaban más de mí", manifestó.

Rating: “Mundos Opuestos” sorprendió y lideró el prime time del domingo en Chile

Rating: “Mundos Opuestos” sorprendió y lideró el prime time del domingo en Chile

Ignacia Michelson también destacó el aporte de Chilota, asegurando que incluso pensó que la vería en la final: "No merecías esto, este era el peor escenario, me da pena esta situación, estoy molesta". Los demás concursantes apoyaron sus palabras y la consolaron.

Finalmente, Chilota envió un mensaje de gratitud y alegría: "No lloren, no estén tristes, yo estoy feliz. Yo llegué aquí, estoy parada aquí en el Canal 13, ¡yo que trabajé en una pesquera! Para mí esto es lo máximo. Es lo más grande que puedo vivir".

Temas Santiago de ChileChileCanal 13televisión chilena
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Apple lanza el iPhone 17 con pantallas más grandes y mejoras en la cámara: ¿cuándo llegaría a Chile?
1

Apple lanza el iPhone 17 con pantallas más grandes y mejoras en la cámara: ¿cuándo llegaría a Chile?

Alerta en Chile: nubes convectivas con características tornádicas podrían formarse en dos regiones
2

Alerta en Chile: nubes convectivas con características tornádicas podrían formarse en dos regiones

Confirmado por Enel: ocho comunas de la Región Metropolina sufrirán hoy cortes de luz
3

Confirmado por Enel: ocho comunas de la Región Metropolina sufrirán hoy cortes de luz

Polémica por la renuncia de Francisco Vidal al directorio de TVN: qué dijo el Gobierno de Boric
4

Polémica por la renuncia de Francisco Vidal al directorio de TVN: qué dijo el Gobierno de Boric

Fiestas Patrias en Chile: cuándo es obligatorio izar la bandera y de cuánto son las multas por no hacerlo
5

Fiestas Patrias en Chile: cuándo es obligatorio izar la bandera y de cuánto son las multas por no hacerlo

La explosiva respuesta de Leo Caprile al ser consultado por su distanciamiento de Don Francisco
6

La explosiva respuesta de Leo Caprile al ser consultado por su distanciamiento de Don Francisco

Más Noticias
Apple lanza el iPhone 17 con pantallas más grandes y mejoras en la cámara: ¿cuándo llegaría a Chile?

Apple lanza el iPhone 17 con pantallas más grandes y mejoras en la cámara: ¿cuándo llegaría a Chile?

Alerta en Chile: nubes convectivas con características tornádicas podrían formarse en dos regiones

Alerta en Chile: nubes convectivas con características tornádicas podrían formarse en dos regiones

Confirmado por Enel: ocho comunas de la Región Metropolina sufrirán hoy cortes de luz

Confirmado por Enel: ocho comunas de la Región Metropolina sufrirán hoy cortes de luz

Polémica por la renuncia de Francisco Vidal al directorio de TVN: qué dijo el Gobierno de Boric

Polémica por la renuncia de Francisco Vidal al directorio de TVN: qué dijo el Gobierno de Boric

Fiestas Patrias en Chile: cuándo es obligatorio izar la bandera y de cuánto son las multas por no hacerlo

Fiestas Patrias en Chile: cuándo es obligatorio izar la bandera y de cuánto son las multas por no hacerlo

La explosiva respuesta de Leo Caprile al ser consultado por su distanciamiento de Don Francisco

La explosiva respuesta de Leo Caprile al ser consultado por su distanciamiento de Don Francisco

Atención usuarios: Enel anuncia cortes de luz en Recoleta y cuatro comunas más para este lunes

Atención usuarios: Enel anuncia cortes de luz en Recoleta y cuatro comunas más para este lunes

Alerta de la DMC: nuevo sistema frontal provocará intensas lluvias y vientos fuertes en el sur de Chile

Alerta de la DMC: nuevo sistema frontal provocará intensas lluvias y vientos fuertes en el sur de Chile

Comentarios