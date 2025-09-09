Competencia mental y eliminación sorpresa: el querido participante que se despidió de "Mundos Opuestos"

La competencia, que definiría al decimoprimer eliminado, incluyó desafíos donde ambos se han mostrado más débiles: habilidades finas, control de la paciencia y tranquilidad mental. Sergio Lagos señaló que la prueba "está dispuesta para ustedes dos". Aunque Chilota comenzó con ventaja, Alan logró igualarla en una contienda que también exigió rapidez. Finalmente, pese a sus diferencias, Alan se impuso, dejando a Chilota fuera del reality.