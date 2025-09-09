La explosiva respuesta de Leo Caprile al ser consultado por su distanciamiento de Don Francisco

Leo Caprile habló de su relación con Mario Kreutberger, más conocido como Don Francisco. “Yo vi cosas, entonces a esta edad no le tengo miedo a nadie”, disparó.
La conversación surgió cuando José Antonio Neme, conductor En el último capítulo de Only Friends, le preguntó a Caprile quiénes consideraba los mejores animadores chilenos. Sin dudarlo, el también periodista mencionó a Antonio Vodanovic y Raúl Matas, dejando fuera a Kreutberger, lo que sorprendió a Neme.
“No es nada personal. Pero no siento que sea mi escuela. Tiene una carrera brillante, pero lo encuentro… No sé, como que hay que soltar de repente, no puedes eternizarte”, explicó Caprile, según consignó Glamorama.
El comunicador continuó defendiendo su postura: “Como que le tienen miedo. ‘¡Uy, dijiste algo!’. Me da lo mismo, yo soy un animador libre. Yo estuve bajo ese alero y viví una mentira, entonces a mí ya no me mientan más”.
Finalmente, Caprile profundizó sobre su experiencia: “Vi mentiras, falsedades, se me prohibieron cosas que nunca se me cumplieron y que podrían haber significado el fin de mi carrera, o a lo mejor no crecí más porque quedé algún trauma y no tuve miedo, no sé”.
Con estas declaraciones, Caprile dejó en claro su visión personal sobre el mundo de la animación chilena y su camino independiente dentro de él.