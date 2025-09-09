Secciones
Polémica por la renuncia de Francisco Vidal al directorio de TVN: qué dijo el Gobierno de Boric

“Es una decisión que por cierto, respetamos, pero no compartimos”, sostuvo Camila Vallejo.

Hace 2 Hs

Un verdadero terremoto se vivió ayer al interior de Televisión Nacional de Chile (TVN) luego de la decisión de Francisco Vidal de presentar su renuncia al directoria del ente público. Este martes, la ministra vocera, Camila Vallejo, señaló que el Ejecutivo fue notificado mediante una carta de la medida adoptada por Vidal.

“Es una decisión que por cierto, respetamos, pero no compartimos”, enfatizó la secretaria de Estado, según consignó BioBioChile.

En su misiva, Vidal hizo referencia a declaraciones del candidato presidencial José Antonio Kast y de su asesor principal, Cristián Valenzuela, señalando que el factor político influyó en su determinación. El líder del Partido Republicano había calificado al ex director como el “bot número uno de Chile” debido a su rol en el canal público.

Frente a estos comentarios, Vallejo defendió el pluralismo del directorio de TVN y cuestionó la visión de Kast. “En el Directorio de TVN hay un reconocido columnista de derecha, un importante simpatizante de Matthei y otros directores que representan distintas sensibilidades políticas”, indicó.

La ministra agregó que los integrantes del directorio han expresado abiertamente sus posturas políticas sin que ello afecte la imparcialidad de la señal. “Parte del directorio ha manifestado abierta y transparentemente sus opiniones políticas e incluso electorales, y esto nunca ha sido argumento para poner en duda la imparcialidad de TVN, ni tampoco ha afectado su funcionamiento”, afirmó.

Finalmente, Vallejo recordó que Cristián Valenzuela, asesor principal de Kast, es panelista estable en el canal estatal. “Por eso, las opiniones del candidato del Partido Republicano no pueden poner en juego el evidente pluralismo del canal de todos los chilenos y chilenas”, concluyó la ministra.

