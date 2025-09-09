Fiestas Patrias en Chile: cuándo es obligatorio izar la bandera y de cuánto son las multas por no hacerlo

La norma que regula el uso de la bandera está contenida en el Decreto Supremo N° 1534, dictado por el Ministerio del Interior en 1967. Este establece que es obligatorio izarla en todo Chile los días 18 y 19 de septiembre, en conmemoración de la Primera Junta Nacional de Gobierno (1810) y del Día de las Glorias del Ejército, respectivamente.