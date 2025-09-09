Secciones
Fiestas Patrias en Chile: cuándo es obligatorio izar la bandera y de cuánto son las multas por no hacerlo

La norma que regula el uso de la bandera está contenida en el Decreto Supremo N° 1534, dictado por el Ministerio del Interior en 1967.

Con la llegada de septiembre y las celebraciones de Fiestas Patrias, los hogares y comercios de todo el país comienzan a vestirse con los colores nacionales. Sin embargo, más allá del espíritu festivo, instalar la bandera chilena en determinadas fechas es una obligación legal, cuyo incumplimiento puede derivar en multas económicas.

La norma que regula el uso de la bandera está contenida en el Decreto Supremo N° 1534, dictado por el Ministerio del Interior en 1967. Este establece que es obligatorio izarla en todo Chile los días 18 y 19 de septiembre, en conmemoración de la Primera Junta Nacional de Gobierno (1810) y del Día de las Glorias del Ejército, respectivamente.

Además, también se exige su uso el 21 de mayo, en homenaje a las Glorias Navales, aunque en este caso no es obligatorio para particulares.

La legislación precisa que la bandera debe estar en buen estado y correctamente desplegada.

En exteriores: debe izarse en un asta de color blanco.

En ventanas o balcones: puede colocarse en forma vertical u horizontal, siempre con la estrella en la esquina superior izquierda del observador.

Fiestas Patrias 2025: ¿a cuánto asciende la multa por no izar la bandera? 

No cumplir con esta obligación puede significar sanciones de entre uno a cinco UTM, es decir, aproximadamente entre $69.265 y $346.325, dependiendo del criterio de la autoridad y la gravedad de la infracción.

La fiscalización está a cargo de Carabineros de Chile o del juzgado de policía local correspondiente.

La disposición legal es válida para casas particulares, edificios de departamentos y locales comerciales. Solo quedan exentos aquellos inmuebles que, por fuerza mayor, no puedan cumplir, como viviendas en mal estado o deshabitadas.

