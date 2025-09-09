Jodie Foster no lo oculta: se muere por trabajar con el gran cineasta español Pedro Almodóvar

Jodie Foster se une a la lista de estrellas internacionales que sueñan con rodar con Pedro Almodóvar. Durante su paso por el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), donde recibió el premio Tribute Journey Groundbreaker por su trayectoria, la actriz estadounidense expresó su deseo de convertirse en una “chica Almodóvar”.
Jodie Foster quiere trabajar con Pedro Almodóvar
En declaraciones a los medios en la alfombra roja, Foster reconoció que el idioma es su gran obstáculo:
“Todo el mundo quiere hacer una película con Pedro Almodóvar. Es una persona encantadora. Me lo he encontrado muchas veces, pero nunca he hecho una película con él ¡porque solo hace películas en español!”, confesó.
La intérprete de 62 años, conocida mundialmente por sus papeles en Taxi Driver, Acusados o El silencio de los corderos, aseguró que está dispuesta a mejorar su español:
“En algún momento hablaré bien español para hacerlo”.
Experiencia en otros idiomas: francés e italiano
La actriz recordó que ya ha trabajado en diferentes idiomas, lo que podría facilitar su incursión en el cine español.
En francés, protagonizó la película Vida privada de Rebecca Zlotowski y la producción Moi, fleur bleue.
En italiano, participó en La caseta de la risa en 1977.
También trabajó en Francia con Claude Chabrol (La sangre de los otros) y Roman Polanski (Un dios salvaje).
“También hice una película en italiano, así que… la próxima quizás en español”, añadió con una sonrisa.
Almodóvar y las actrices internacionales
Aunque muchas intérpretes de Hollywood han mostrado interés en trabajar con el cineasta manchego, hasta ahora solo lo han conseguido Tilda Swinton y Julianne Moore, quienes protagonizaron La habitación de al lado, la primera película en inglés del director.
El deseo de Foster vuelve a poner sobre la mesa la admiración que despierta Almodóvar fuera de España y su prestigio internacional como uno de los grandes referentes del cine de autor.
Una carrera de casi seis décadas
Jodie Foster comenzó su carrera en los años 60 y ha mantenido una trayectoria marcada por la versatilidad y el reconocimiento.
Fue aclamada por su papel en Taxi Driver (1976).
Ganó dos Oscar por Acusados (1988) y El silencio de los corderos (1991).
Más recientemente, brilló en la serie True Detective: Noche Polar (HBO Max), donde recibió un Globo de Oro.
Con Vida privada, su último proyecto en francés, la actriz vuelve a demostrar su capacidad de adaptación y su interés en el cine europeo.