Alerta en Chile: nubes convectivas con características tornádicas podrían formarse en dos regiones

La Dirección Meteorológica emitió un aviso por el probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas, vigente para este martes 9 de septiembre en dos regiones del país.
El organismo informó que el fenómeno podría producirse debido a una condición de inestabilidad atmosférica en las regiones de Los Ríos y Los Lagos, desde la tarde de este martes hasta la noche de la misma jornada.
Las zonas de riesgo son:
- Región de Los Ríos: litoral, cordillera de la Costa y valles.
- Región de Los Lagos: litoral, cordillera de la Costa, valles, litoral interior y la isla de Chiloé.
Meteorología advirtió además sobre la probabilidad de intensos vientos locales, arrachados y tornádicos en estas áreas.
Alerta de la Armada: posibles trombas marinas
A esta advertencia se sumó la Armada de Chile, que emitió un “aviso especial de condiciones meteorológicas” por la posible formación de trombas marinas en el sector costero entre las regiones del Biobío y Los Ríos.
El Centro Meteorológico Marítimo de Talcahuano precisó las fechas y zonas de mayor riesgo:
- Martes 9 de septiembre: sector costero de la Región de Los Ríos.
- Miércoles 10 de septiembre: sectores costeros de Biobío, La Araucanía y Los Ríos.
El horario crítico se ubica entre la medianoche y las tres de la madrugada, según la autoridad marítima.
Ante la posibilidad de tornados y trombas marinas, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) llamó a la ciudadanía a prestar atención a las siguientes señales de alerta: pronósticos de tormentas eléctricas, vientos y/o granizos; aparición de una nube grande, oscura y rotante con forma de embudo y ruidos intensos similares a un tren de carga o una cascada.
El organismo reiteró la importancia de mantenerse informado a través de los canales oficiales y adoptar medidas preventivas frente a la compleja situación meteorológica en el sur del país.