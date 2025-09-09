Alerta en Chile: nubes convectivas con características tornádicas podrían formarse en dos regiones

Ante la posibilidad de tornados y trombas marinas, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) llamó a la ciudadanía a prestar atención a las siguientes señales de alerta: pronósticos de tormentas eléctricas, vientos y/o granizos; aparición de una nube grande, oscura y rotante con forma de embudo y ruidos intensos similares a un tren de carga o una cascada.